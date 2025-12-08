Aeroportul Henri Coandă Otopeni ocupă locul 27 în clasamentul privind traficul pe aeroporturile din UE

Aeroportul Charles de Gaulle din Paris a fost în 2024 cel mai mare aeroport din UE, în ceea ce privește numărul de pasageri transportați pe calea aerului, 70,3 milioane, în timp ce aeroportul Henri Coandă Otopeni ocupă locul 27, cu 15,940 milioane de pasageri transportați, arată datele publicate luni de Eurostat cu prilejul Zilei internaționale a aviației civile (ONU).

Alte mari aeroporturi din UE sunt Amsterdam Schiphol (66,8 milioane), Adolfo Suarez Madrid Barajas (66,1 milioane), Frankfurt Main (61,5 milioane), Barcelona El Prat (54,9 milioane), Roma Fiumicino (46,7 milioane) și Munchen (41,5 milioane), acestea fiind de altfel și singurele aeroporturi din UE care au înregistrat peste 40 de milioane de pasageri.

Datele arată că în 2024 aeroportul Eleftherios Venizelos din Atena a depășit Paris-Orly, urcând până pe locul 10 datorită unei creșteri semnificative a numărului de pasageri față de 2023 (+19,6%).

Aeroportul Henri Coandă Otopeni a fost devansat în 2024 de aeroporturi precum cel din Varșovia, 21,256 milioane de pasageri, Budapesta, 17,509 milioane de pasageri, și Praga, 16,294 milioane de pasageri, dar devansează aeroporturi precum cel din Porto (Portugalia), Gran Canaria (Spania) și Hamburg (Germania).

În 2024, numărul total de pasageri care au călătorit cu avionul în UE a fost de 1,1 miliarde, o creștere de 8,3% față de 2023 (973 de milioane). Eurostat precizează că este vorba de o cifră mai mare decât cea înregistrată înainte de pandemie, în 2019 (1,0 miliard de pasageri)

Datele arată că, în 2024, toate țările UE au înregistrat o creștere a numărului de pasageri transportați cu avionul față de 2023. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în: Ungaria (+19,2%), Cehia (+18,9%) și Estonia (+17,8%). La polul opus, cele mai modeste creșteri au fost în Suedia (+1,3%), Bulgaria (+3,8%) și Franța și Irlanda (ambele +4,6%).

În cazul României, numărul de pasageri transportați cu avionul a crescut cu 7,1% în 2024 comparativ cu 2023, de la 22,964 milioane, până la 24,590 milioane.