AFIR: Plăți de 1,5 miliarde de lei, acordate fermierilor, procesatorilor și autorităților locale din rural, în noiembrie

Fonduri în valoare de 1,5 miliarde de lei au fost acordate, în decursul lunii noiembrie, către fermieri, procesatori și autorități locale din zonele rurale, conform datelor Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), publicate marți.

Astfel, în perioada 1 – 30 noiembrie 2025, aceste fonduri sunt destinate decontării cererilor de plată aferente proiectelor de investiții în agricultură și dezvoltare rurală, precum și susținerii fermierilor care beneficiază de plăți compensatorii pentru mediu și climă.

Din întreaga sumă transferată către beneficiarii finanțărilor, care reprezintă echivalentul a 306,6 milioane de euro, contribuția Comisiei Europene (CE), prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), se ridică la valoarea de 260,7 milioane de euro, iar cofinanțarea României asigurată din bugetul de stat a ajuns la 45,9 milioane de euro.

‘Faptul că AFIR a reușit să plătească peste 1,5 miliarde de lei într-o singură lună – după ce cu o lună mai devreme, în octombrie, a plătit alte 1,1 Miliarde de lei – vorbește în primul rând despre performanța instituției noastre și, totodată, despre capacitatea României de a-și valorifica șansa. Acești bani nu sunt simple linii contabile, ci forța care modernizează ferme, care pune infrastructura pe picioare, care deschide drumuri și dă încredere oamenilor că munca lor contează. Nu putem construi un sat competitiv, o agricultură puternică sau o economie rurală vie fără un flux constant de investiții. AFIR demonstrează că acest flux poate exista, că poate fi rapid, eficient și predictibil. Este un mesaj clar: România poate să performeze, poate să absoarbă finanțări europene și poate să transforme aceste fonduri în rezultate concrete pentru cei care trăiesc și muncesc în mediul rural’, a menționat, în comunicat, directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu.

Potrivit instituției, din totalul plăților efectuate de AFIR, în luna noiembrie, 272,4 milioane de euro sunt destinate beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) atât pentru proiectele de investiții, cât și pentru măsurile de mediu și climă.

‘Sumele plătite au vizat investițiile în exploatațiile agricole și pomicole, procesarea agricolă, dar și infrastructura de irigații, drumurile agricole, infrastructura de bază, de acces și patrimoniu cultural din mediu rural. Totodată, fondurile plătite au mers către tinerii fermieri, antreprenorii din mediul rural, către Grupurile de Acțiune Locală, micii fermieri, precum și pentru decontarea primelor pentru asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor’, precizează sursa citată.

De asemenea, 34,2 milioane de euro fac parte din Planul Strategic PAC 2023 – 2027 (PS 2027) către fermieri în cadrul proiectelor de investiții finanțate, precum și pentru compensarea pierderilor de venit ale fermierilor, pentru zonele afectate de constrângeri naturale și pentru agro-mediu și climă.

AFIR subliniază că fondurile europene nerambursabile gestionate de către instituție sunt acordate beneficiarilor după ce sunt verificate conform procedurilor în vigoare și autorizare la plată de către experții Agenției, pe baza cererilor de plată primite de la beneficiari. Aceste fonduri sunt plătite în conformitate cu contractele de finanțare încheiate și cu angajamentele asumate.