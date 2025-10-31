AFM: Ecotichete în valoare de 6,51 milioane de lei, aprobate în Programul ‘Rabla’ pentru persoane fizice

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat, joi, 425 de dosare de finanțare, în valoare de 6,51 milioane de lei, depuse în cadrul Programului ‘Rabla’ pentru persoane fizice.

‘Prin aprobarea celor peste 420 de ecotichete, reconfirmăm sprijinul nostru pentru înnoirea parcului auto și reducerea poluării. Programul ‘Rabla’ 2025 înseamnă mai puține mașini vechi pe șosele, mai multă siguranță și un pas real spre un transport mai curat și mai eficient. Acesta este un motiv în plus pentru care am ales să redirecționăm o sumă importantă rămasă disponibilă pentru mașini cu motorizare clasică și hibridă, întrucât cererea este evident mai mare, dar păstrăm sprijinul și pentru autovehiculele electrice. AFM rămâne consecventă în a oferi soluții echilibrate și responsabile pentru mobilitatea viitorului, în beneficiul oamenilor și al mediului’, a declarat președintele AFM, Florin Bănică, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în termen de 60 de zile de la obținerea statusului de ‘beneficiar aprobat pentru finanțare’, solicitantul-persoană fizică are obligația să distrugă și să radieze din evidența circulației autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicația informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat.

AFM a decis, recent, redirecționarea a 45 de milioane de lei din bugetul alocat autovehiculelor electrice către categoria de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete și autovehicule cu sistem de propulsie hibrid,

Solicitanții-persoane fizice se vor putea înscrie în aplicația informatică începând de joi, 6 noiembrie, ora 10:00, până la data de 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

În același timp, rămâne disponibilă înscrierea pentru achiziționarea autovehiculelor electrice, în limita noului buget disponibil.