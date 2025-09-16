AIEA estimează că producția de energia nucleară s-ar putea dubla până în 2050

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și-a îmbunătățit luni, pentru al cincilea an consecutiv, previziunile privind avansul energiei nucleare până în 2050, estimând că aceasta s-ar putea dubla în cel mai optimist scenariu, transmite EFE.

La finalul lui 2024, existau 417 reactoare nucleare în funcțiune la nivel mondial, cu o capacitate totală de 377 Gigawați (GW), potrivit unui studiu al AIEA prezentat luni la Viena, unde a început Adunarea generală anuală a agenției ONU. În total, 8,7% din energia electrică produsă la nivel mondial în 2024 a fost produsă în centrale nucleare.

Conform celui mai optimist scenariu al AIEA, această cifră ar putea crește la 992 GW până în 2050, în timp ce în conformitate cu un scenariu mai conservator ar ajunge la 561 GW, cu 50% mai mult decât în 2024.

Potrivit Agenției cu sediul la Viena, noua tehnologie a reactoarelor modulare mici (SMR) va juca un rol cheie în această extindere, reprezentând între 5% și 24% din noile capacități instalate.

În cel mai optimist scenariu al său, agenția estimează că, până în 2050, capacitatea nucleară operațională globală se va dubla, ajungând la 2,6 ori nivelul din 2024.

Din 2021, când AIEA și-a revizuit în sus proiecțiile, pentru prima dată de la accidentul de la Fukushima din 2011, previziunile au continuat să crească constant.

‘Proiecțiile anuale în continuă creștere ale AIEA subliniază un consens global tot mai mare: energia nucleară este indispensabilă pentru realizarea unei aprovizionări curate, fiabile și durabile’, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

AIEA notează că 31 de țări au centrale nucleare, în timp ce alte 30, inclusiv Egipt, Turcia și Bangladesh, construiesc instalații nucleare pentru a genera electricitate.

Potrivit lui Grossi, unul dintre factorii care stau la baza extinderii energiei nucleare este ușurința finanțării prin intermediul băncilor și instituțiilor multilaterale.

Raportul AIEA subliniază că proiecțiile iau în considerare reactoarele operaționale, potențialele reînnoiri ale licențelor, închiderile planificate, modernizările de capacitate și proiectele de construcție planificate pentru următoarele decenii.