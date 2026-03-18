Alexandru Ciuncan, UNSAR: În primele nouă luni din 2025 industria de asigurări a despăgubit 16.000 de locuințe

Harta zonelor de risc din România se extinde, iar județul Constanța nu este ocolit de pericolele dezastrelor naturale. Inundațiile și vijeliile din ultima perioadă au demonstrat cât de vulnerabile pot fi locuințele din zonă în fața fenomenelor meteo extreme, iar riscul seismic – resimțit și în Dobrogea în cazul unui cutremur major – rămâne o realitate care nu poate fi ignorată.

În acest context, Antena 3 CNN și UNSAR, în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța, continuă campania de informare privind importanța asigurării locuințelor. După primul eveniment de la București, demersul ajunge în județul Constanța pentru a aduce în prim-plan riscurile specifice regiunii și soluțiile prin care proprietarii își pot proteja casele și bunurile, într-o țară în care 8 din 10 locuințe sunt încă neasigurate. Prezent în cadrul conferinței, Alexandru Ciuncan, președinte UNSAR, a declarat că despăgubirile plătite de industria de asigurări cresc cu 20% în fiecare an.

„Ne dăm cu toții seama că vremurile nu sunt deloc simple, ci din contră! Însă, chiar și în aceste vremuri complicate riscurile nu ne ocolesc. Aici vorbim despre o gamă întreagă și variată de riscuri care ne afectează. Știți foarte bine, de la tot ceea ce înseamnă incendii, inundații, furtuni, vijelii, toate lucrurile astea se văd ca și creștere pentru frecvență, severitate, se văd în cifrele plătite de industria de asigurări sub formă de despăgubiri. E o creștere de 20% de la an la an. Acesta este contextul în care desfășurăm această campanie, vorbim de circa 16.000 de dosare de daună, 16.000 de locuințe despăgubite în primele nouă luni ale anului trecut de industria de asigurări. Și aici e o creștere, asta e realitatea în care trăim. Vremurile sunt complicate, însă împreună trebuie să găsim soluții pentru locuitorii regiunii de sud-est, pentru județul Constanța și pentru noi toți„, a declarat Alexandru Ciuncan în cadrul conferinței.