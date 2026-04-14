Alexandru Nazare, întâlniri la nivel înalt la reuniunile de primăvară ale Grupului BM și FMI

Întâlnirile ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul vizitei în Statele Unite ale Americii, în perioada 14-20 aprilie, vizează consolidarea credibilității României pe piețele internaționale, extinderea parteneriatelor strategice și atragerea de resurse financiare pentru susținerea investițiilor și reformelor structurale, în beneficiul dezvoltării economice pe termen lung.

Potrivit unui comunicat al instituției de resort, transmis marți AGERPRES, Alexandru Nazare participă în perioada menționată la reuniunile de primăvară ale Grupului Băncii Mondiale (BM) și ale Fondului Monetar Internațional (FMI), iar agenda delegației cuprinde sesiuni de lucru, reuniuni multilaterale și bilaterale și întâlniri cu investitorii, menite să consolideze relațiile cu partenerii internaționali și să transmită partenerilor americani perspectivele privind evoluțiile economice ale României.

În marja reuniunilor de la Washington, în perioada 14-18 aprilie 2026, ministrul Finanțelor are programate întâlniri la nivel înalt cu oficiali ai administrației americane, respectiv cu Jarrod Agen, directorul Consiliului Național pentru Dominanță Energetică al Casei Albe; William Kimmitt, subsecretarul Departamentului de Comerț al SUA, coordonator al Administrației Comerțului Internațional din cadrul Departamentului Comerțului și consilier principal al secretarului Howard Lutnick pe teme de comerț, investiții, diplomație comercială și competitivitate globală; William Beach, secretar adjunct pentru Europa și Eurasia (interimar) la Departamentul Trezoreriei SUA; Ben Black, CEO al Development Finance Corporation (DFC), agenția federală a Statelor Unite care finanțează investiții americane strategice în piețele emergente.

De asemenea, agenda include discuții cu reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, în cadrul Reuniunii de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, printre care cu Ajay Banga, președintele Băncii Mondiale, și Antonella Bassani, vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală la Banca Mondială; Alfred Kammer, director al Departamentului pentru Europa al FMI, precum și Jeroen Clicq, director executiv al FMI; Makhtar Diop, director general al Corporației Financiare Internaționale (IFC), Tsutomu Yamamoto, director general al Agenției Multilaterale de Garantare a Investițiilor (MIGA) și Junaid Ahmad, vicepreședinte pentru operațiuni al MIGA; Odile Renaud-Basso, președinte al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

MF precizează că vor avea loc reuniuni multilaterale și bilaterale dedicate cooperării financiare, investițiilor și sprijinului pentru reformele și proiectele prioritare din România.

Potrivit sursei citate, programul vizitei mai cuprinde întâlniri cu investitori internaționali și discuții cu agențiile de rating, în cadrul unui turneu de promovare desfășurat la Washington și New York, în perioada 15-21 aprilie 2026. Astfel, vor avea loc întâlniri cu investitori internaționali în instrumente financiare cu venit fix, discuții cu agențiile de rating Fitch, Moody’s și S&P, precum și prezentări privind situația macroeconomică a României și strategia de finanțare și administrare a datoriei publice.

Printre temele de discuție se regăsesc: consolidarea dialogului României cu instituțiile financiare internaționale și reafirmarea parteneriatelor strategice cu Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și instituțiile afiliate; evaluarea stadiului proiectelor aflate în derulare și identificarea unor noi oportunități de finanțare și asistență tehnică pentru susținerea investițiilor publice și a reformelor structurale; promovarea stabilității macroeconomice a României și a eforturilor de consolidare fiscală în rândul investitorilor internaționali; menținerea unui dialog constant și transparent cu mediul investițional și agențiile de rating, în sprijinul strategiilor de finanțare ale statului român și al accesului sustenabil la piețele financiare internaționale.

‘Agenda acestei noi vizite în Statele Unite ale Americii reflectă angajamentul Ministerului Finanțelor de a consolida credibilitatea României pe piețele internaționale, de a extinde parteneriatele strategice și de a atrage resurse financiare sustenabile pentru susținerea investițiilor și a reformelor structurale, în beneficiul dezvoltării economice pe termen lung’, se menționează în comunicat.

Oficiali de rang înalt din domeniul financiar din întreaga lume se reunesc la Washington în această săptămână, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, care a provocat economiei mondiale un al treilea șoc major după pandemia de COVID-19 și invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.