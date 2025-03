Alin Burcea (ANAT): Sezonul turistic 2025 nu a demarat bine nici la intern, nici la extern

Previziunile pentru sezonul turistic din 2025 nu sunt prea optimiste nici la nivel național, unde se va resimți reducerea cuantumului acordat de stat pentru voucherele de vacanță, și nici în ceea ce privește plecările în afara țării din cauza situației internaționale, susține președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea.

‘Sezonul turistic 2025 nu a demarat bine nici la intern, nici la extern. Scoaterea României din programul Visa Waiver este o mitocănie din partea Statelor Unite. (…) Dacă vorbim de plecările în afara țării, oamenilor le e puțin teamă să consume. De exemplu, anul trecut era un război în Ucraina, undeva, dar oamenii plecau în vacanțe, acum se vorbește în fiecare zi de Ucraina, pentru că vorbește Trump, și există neîncredere. Și alegerile noastre au creat nervozitate și o stare de neîncredere pentru ziua de mâine. Se termină sau nu războiul în Ucraina? Oamenii n-au bani, nu le mai cresc salariile ca în fiecare an. Există o oarecare temere vizavi de situația internațională. Cel puțin cu lucrul acesta, zic eu bun, pe care îl face Trump, respectiv să fie pace în Ucraina, sper ca lumea să își dea drumul la bani. Deocamdată, există reținere și la plecările în străinătate și în România’, a declarat pentru AGERPRES Alin Burcea.

Pe de altă parte, șeful ANAT a atras atenția că hotelierii de pe litoralul românesc vor resimți reducerea cuantumului acordat de stat pentru voucherele de vacanță, în condițiile în care acestea reprezentau peste 30%.

‘Guvernul a redus valoarea voucherelor de vacanță, care au ajuns să fie practic de 640 de lei, egal aproape cu zero. Și atunci foarte multe stațiuni se resimt. De exemplu, pe litoral 30% erau vouchere și 30% este mult. Hotelierii de pe litoral încep să-și dea seama la încasări, pentru că eu, român fiind, decât să mă duc încă o dată pe litoralul românesc, unde zic că sunt și multe locații bune, prefer, dacă știu că n-am graniță, să mă duc în în nordul Greciei, în Paralia, unde e turism mai ieftin și fac opt ore, sau merg în Bulgaria, unde iar știu că nu stau la graniță. Deci, este evident că Schengen nu va ajuta turismul românesc, și mă refer în general la litoral, pentru că lumea va pleca în afară. Deci, pe partea asta, în România vor fi niște probleme’, a adăugat Burcea.

Acesta și-a exprimat nemulțumirea, încă o dată, față de lipsa unui minister al Turismului sau măcar a unui secretar de stat care să se ocupe de acest domeniu.

‘Ce să zic? Guvernul a început cu dreptul. Eu repet: noi cei din turism suntem nemulțumiți că nu avem minister al turismului, că astăzi, deși personal am vorbit în noiembrie cu domnul prim-ministru, am solicitat cel puțin un secretar de stat din turism, dar văd că nu se dorește. Am vorbit și cu actualul ministru, nu îl interesează tema. Am solicitat un consilier din turism, chiar am indicat o persoană, inițial a zis da, după aceea a zis nu. Au trecut patru luni și nu s-a întâmplat absolut nimic în turism, niciun act normativ. Noi, patronatele, am avut poate o întâlnire, dar noi nu vrem niciun fel de întâlniri, noi vrem eficiență. Deci, nu cred că va fi un an bun, nu-l simțim, nu există premise’, a explicat președintele ANAT.

În ceea ce privește prețul vacanțelor în 2025, Burcea susține că se vor consemna anumite creșteri atât la vacanțele interne cât și la cele externe, dar nu foarte mari, pentru s-a ajuns deja la limita de sus cu tarifele.

‘Întotdeauna sunt creșteri, dar creșterile mari au fost în 2021, 2022, eventual 2023. Nici la intern și nici la extern nu vor fi creșteri mari în 2025. Mă feresc să dau procente (…). Vor fi creșteri poate de o cifră. Nici în străinătate nu vor fi mari, pentru s-a ajuns deja la limita de sus cu tarifele. Sigur că toți au motive, taxe, costuri, plus că la turismul din România există tot timpul concurența externă. Astăzi, dacă turistul își găsește ceva, undeva mai ieftin, mai bine pleacă. Toată lumea își ia bilete de avion online’, a punctat el.

Potrivit sursei citate, creșterea Taxei pe Valoare Adăugată (TVA) în Bulgaria, de la 9% la 20%, ar putea crea anumite oportunități turismului de pe litoralul românesc.

‘Bulgarii sunt compromiși din acest punct de vedere, îi rupe în două creșterea de TVA. Deși acum nu mai pot să crească tarifele, pentru că 40 – 50% din Bulgaria de vară s-a vândut deja pe early-booking, ei trebuie să plătească TVA mai mare. Acestea sunt decizii stupide, idioate, care numai în părțile astea ale noastre se pot lua. Nu cred că vor crește tarifele acum la jumătatea sezonului și probabil o să aibă probleme, dar anul viitor, sigur vor crește’, a comentat Burcea.

Legat de deschiderea sezonului la 1 Mai, pe litoralul românesc, președintele ANAT consideră că nu va fi un mare boom, pentru că nu se vor deschide toate hotelurile, însă luna mai ar putea fi una ‘extraordinară’ datorită creșterii temperaturilor în contextul schimbărilor climatice.

‘Nu mai e mult până la deschiderea sezonului și pe litoralul nostru, dar nu va fi un mare boom. Vor fi ca în fiecare an, 50%-60% pentru că de 1 Mai, de exemplu, nu deschid toate hotelurile și nu va fi o mare nebunie. Lumea va merge în general pentru petreceri, pentru loft, pentru zona de Mamaia Nord, deși datorită căldurii luna mai va fi o lună extraordinară’, a mai spus Alin Burcea.

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește controalele efectuate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) în industria ospitalității, președintele ANAT susține că sunt benefice pentru consumatorul român, care ‘trebuie să știe că e cineva care-l apără’, însă ar trebui mediatizate și restaurantele care arată bine.

‘Dacă ne uităm cu atenție la imagini, n-aș zice că Piedone nu are dreptate. Și consumatorul trebuie să știe că e cineva care-l apără. Dar e foarte delicată povestea. Eu cred că el ar trebui să arate unul sau trei rele și trei bune. Am mai trecut tot cu Piedone sau cu alții prin chestia asta, se duc, fac pe nebunii, aruncă trei pui pe litoral și să creează impresia că toate restaurantele sunt niște nenorociri. Cred că ar trebui să-și nuanțeze puțin poziția. Arată unu, două, trei proaste, dar poate să arate și zece bune. Dacă arată și bune și proaste, avem și așa nu și așa da. Ãsta este singurul lucru pe care ni l-am dori toți din turism: să arate și partea bună’, a afirmat președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Alin Burcea.