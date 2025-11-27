Allianz va elimina până la 1.800 de locuri de muncă din cauza progreselor Inteligenței Artificiale

Grupul german de asigurări Allianz intenționează să elimine până la 1.800 de locuri de muncă la divizia sa de asigurări de călătorie, în principal la centrele de apel, deoarece inteligența artificială înlocuiește din ce în ce mai mult procesele manuale, a declarat miercuri pentru Reuters o sursă din apropierea acestui dosar.

Între 1.500 și 1.800 de locuri de muncă vor fi eliminate la Allianz Partners în următoarele 12 până la 18 luni, a dezvăluit sursa citată de Reuters, care a confirmat o informație publicată anterior de presa germană. Reducerile, care ar afecta până la 8% dintre angajații companiei, s-ar concentra pe subsidiarele din Germania, Franța și alte țări europene.

Allianz Partners are 22.600 de angajați, dintre care aproximativ 14.000 gestionează solicitările și reclamațiile clienților prin telefon.

Într-un comunicat de presă, Allianz Partners a informa că examinează activ modul în care schimbările tehnologice vor afecta toți angajații, ceea ce ar putea ‘avea impact și asupra rolurilor care se bazează în prezent în mare măsură pe procese manuale’. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că în prezent au loc discuții confidențiale în interiorul consiliului de întreprindere.

Asigurătorul a precizat că a înregistrat rezultate semnificative în asistarea clienților – expatriați cu probleme de sănătate, călători blocați în străinătate etc. – prin intermediul chatbot-urilor, comparativ cu asistența umană.

Tot mai multe companii anunță planuri de reducere a personalului, motivându-le prin adoptarea inteligenței artificiale. În luna septembrie, transportatorul aerian german Lufthansa și-a anunțat intenția de a elimina 4.000 de locuri de muncă, în principal funcții administrative, invocând digitalizarea, automatizarea și eficientizarea proceselor. Marți, gigantul IT american HP a anunțat un obiectiv de eliminare a 4.000 până la 6.000 de locuri de muncă până în 2028, reprezentând aproape 10% din forța sa de muncă, dintr-un motiv similar.