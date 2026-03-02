ANAF: Aproape 34.000 de controale fiscale în 2025; creanțe suplimentare de 2,66 miliarde lei din acțiuni antifraudă

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a efectuat 33.839 de controale fiscale în anul 2025, în creștere cu 7,2% față de cele 31.562 de verificări derulate în 2024, potrivit datelor transmise la solicitarea AGERPRES.

‘Cu privire la numărul controalelor fiscale efectuate, în anul 2024, au fost efectuate un număr total de 31.562 controale fiscale, care au vizat 27.082 contribuabili, dintre care: 810 mari contribuabili, 2.031 contribuabili mijlocii, 22.432 contribuabili mici, 1.704 persoane fizice și 105 nerezidenți. În anul 2025, au fost efectuate un număr total de 33.839 controale fiscale, care au vizat 29.417 contribuabili, defalcate pe categorii de contribuabili, astfel: 571 mari contribuabili, 1.753 contribuabili mijlocii, 23.525 contribuabili mici, 3.173 persoane fizice și 395 nerezidenți’, potrivit ANAF.

Domeniile economice cu cele mai multe nereguli identificate în 2024, ca urmare a activităților de control, au fost: energetic, comerț cu produse nealimentare, transporturi rutiere de persoane, servicii în domeniul auto, comerț cu autoturisme, construcții, comerț cu produse alimentare, transport de mărfuri și alte activități de prestări servicii.

În 2025, domeniile de activitate în care s-au identificat cele mai multe nereguli au fost: transporturi rutiere de persoane, comerț cu produse nealimentare, construcții, comerț cu autoturisme, comerț electronic, deșeuri reciclabile și comerț cu produse alimentare.

‘Referitor la sumele stabilite suplimentar la buget, ca urmare a acțiunilor de control antifraudă efectuate în anul 2024, au fost cuantificate creanțe suplimentare în valoare totală de 2,176 miliarde lei, iar în anul 2025, în cuantum de 2,663 miliarde lei. Totodată, în 2024 au fost înaintate organelor de urmărire penală 334 acte de sesizare, iar în anul 2025, 820 de acte de sesizare’, menționează ANAF.

În privința rezultatelor controalelor antifraudă în sectoarele cu risc fiscal ridicat, pentru anul 2024, în cadrul acțiunilor ce au vizat Sistemul RO e-Transport au fost aplicate 2.055 de sancțiuni contravenționale (amenzi și confiscări), în valoare de aproximativ 260 milioane lei, pentru platformele de tip ride-sharing au fost aplicate 38 sancțiuni, în valoare de aproximativ 8,9 milioane lei, în sectorul HoReCa (restaurante, baruri și cluburi) au fost aplicate 946 sancțiuni, în valoare de aproximativ 7,9 milioane lei, în sectorul construcțiilor și comerțului cu materiale de construcții au fost aplicate 16 sancțiuni, în valoare de peste 50.000 lei, în comerțul online au fost aplicate 84 sancțiuni, în valoare de aproximativ 0,5 milioane lei, iar în domeniul prestărilor de servicii, precum cele turistice, sportive, medicale, de estetică și reparații auto, au fost aplicate 2.117 sancțiuni, de aproximativ 16,6 milioane lei.

Pentru anul 2025, în cadrul acțiunilor ce au vizat Sistemul RO e-Transport au fost aplicate 2.007 sancțiuni contravenționale (amenzi și confiscări), în valoare de aproximativ 39 milioane lei, pentru platformele de tip ride-sharing au fost aplicate 258 sancțiuni, cu o valoare totală de aproape 123 de milioane lei, în sectorul HoReCa – 837 de sancțiuni, în valoare de circa 14,8 milioane lei, în sectorul construcțiilor și comerțului cu materiale de construcții – 45 de sancțiuni, în valoare de peste 0,5 milioane lei, în comerțul online – 108 sancțiuni, de aproximativ 14,7 milioane lei, iar în domeniul prestărilor de servicii – 2.836 de sancțiuni, în cuantum de aproape 27 de milioane lei.

‘Comparativ cu anul precedent, indicatorii de rezultat au înregistrat creșteri, respectiv numărul contribuabililor verificați cu 8,6%, valoarea amenzilor contravenționale cu 7,5%, numărul actelor de sesizare cu 145,5%, valoarea prejudiciilor din actele de sesizare cu 40,3% și valoarea implicațiilor fiscale cuantificate în procese-verbale cu 22,4%’, arată instituția.

Referitor la numărul total al acțiunilor de control fiscal (inspecții fiscale, verificări documentare și controale inopinate) efectuate în anii 2024 și 2025, în perioada ianuarie-decembrie 2024 au fost realizate 62.221 acțiuni de control la contribuabili persoane juridice și fizice, dintre care 21.387 inspecții fiscale (15.908 la persoane juridice și 5.479 la persoane fizice), 29.321 verificări documentare (20.969 la persoane juridice și 8.352 la persoane fizice) și 11.513 controale inopinate (8.945 la persoane juridice și 2.568 la persoane fizice).

În urma acestor acțiuni au fost stabilite obligații fiscale suplimentare în valoare totală de aproximativ 6,4 miliarde lei, din care circa 5,6 miliarde lei ca urmare a inspecțiilor fiscale (aproximativ 5,46 miliarde lei la persoane juridice și 97 milioane lei la persoane fizice) și aproximativ 862 milioane lei în urma verificărilor documentare (circa 812 milioane lei la persoane juridice și 50 milioane lei la persoane fizice). Principalele domenii economice în care au fost stabilite obligații suplimentare au fost industria prelucrătoare, comerțul cu ridicata și cu amănuntul și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

Totodată, au fost înaintate organelor de urmărire penală 356 de sesizări.

În perioada ianuarie-decembrie 2025 au fost efectuate 68.045 acțiuni de control fiscal, dintre care 20.806 inspecții fiscale (15.041 la persoane juridice și 5.765 la persoane fizice), 37.243 verificări documentare (26.802 la persoane juridice și 10.441 la persoane fizice) și 9.996 controale inopinate (7.796 la persoane juridice și 2.200 la persoane fizice).

În urma acestor controale au fost stabilite obligații fiscale suplimentare în valoare totală de aproape 4,35 miliarde lei, din care circa 3,4 miliarde lei ca urmare a inspecțiilor fiscale (aproximativ 3,29 miliarde lei la persoane juridice și 108 milioane lei la persoane fizice) și aproximativ 951 milioane lei în urma verificărilor documentare (circa 853 milioane lei la persoane juridice și 98 milioane lei la persoane fizice). Principalele domenii economice în care au fost stabilite obligații fiscale suplimentare au fost industria prelucrătoare, comerțul cu ridicata și cu amănuntul și construcțiile.

De asemenea, au fost înaintate organelor de urmărire penală 480 de sesizări.