Darău: Semnarea contractului pentru programul SAFE înseamnă o investiție directă și masivă în economia românească

Prin semnarea contractului pentru programul SAFE (Acțiunea pentru Securitatea Europei), Guvernul României atrage fonduri pentru proiecte strategice evaluate la peste 16 miliarde de euro, ceea ce înseamnă securitate pentru țară și dezvoltare pentru economia românească, susține ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, într-o postare pe Facebook.

‘Trăim vremuri în care securitatea națională este prioritatea zero, iar întărirea apărării nu mai înseamnă doar achiziții militare străine, ci o investiție directă și masivă în economia românească’, a scris ministrul.

Potrivit acestuia, diferența majoră față de trecut este că majoritatea acestor bani vor produce valoare acasă, obiectivul fiind o localizare de peste 50% a cheltuielilor.

‘O parte semnificativă a armamentului și muniției standard NATO va fi fabricată integral de industria noastră, prin parteneriate strategice, iar fabrici și active strategice ale României au șansa de a fi salvate, modernizate și dezvoltate’, a adăugat Darău.

Ministrul Economiei a precizat că semnarea contractului pentru programul SAFE înseamnă și noi locuri de muncă. ‘Aceste comenzi înseamnă linii de producție redeschise sau modernizate, ceea ce se traduce prin mii de locuri de muncă directe și indirecte, salarii mai bune și un ecosistem întreg de IMM-uri românești integrate în lanțul de aprovizionare’, a subliniat ministrul Economiei.

Comisia Europeană a finalizat joi procedura de semnare a Acordului de împrumut SAFE cu România, document semnat săptămâna trecută de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și transmis ulterior la Bruxelles.

Instrumentul SAFE permite statelor membre să acceseze împrumuturi europene în condiții avantajoase, pentru investiții urgente în securitate și apărare. Pentru România, finanțarea acoperă proiecte de înzestrare, tehnologie militară, infrastructură asociată și proiecte de transport cu relevanță strategică. Potrivit planului transmis Comisiei Europene, alocarea include aproximativ 4,2 miliarde euro pentru infrastructura de transport rutier de interes național, diferența fiind destinată proiectelor de înzestrare și infrastructură din zona de apărare și securitate.