ANAF: Numărul somațiilor a crescut la 3,2 milioane în 2025

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a încasat anul trecut obligații fiscale în valoare de 27,26 miliarde de lei, prin executare silită, în creștere față de cele 21,53 miliarde de lei consemnate în anul precedent, arată datele ANAF transmise la solicitarea AGERPRES.

Fiscul a comunicat 3,2 milioane de somații în anul 2025, în creștere față de cele aproape 3 milioane emise în 2024, în cadrul măsurilor de recuperare a creanțelor fiscale de la debitori persoane fizice și juridice.

Printre modalitățile de executare silită utilizate se numără emiterea somațiilor la plată, înființarea popririlor asupra disponibilităților bănești sau a veniturilor debitorilor, precum și instituirea sechestrelor asupra bunurilor mobile și imobile.

Conform datelor ANAF, structura arieratelor recuperabile s-a modificat semnificativ între sfârșitul anului 2024 și sfârșitul anului 2025. La 31 decembrie 2025, contribuabilii mici dețineau cea mai mare pondere, de 51,9%, în creștere față de 44% cât reprezentau la finele lui 2024.

Totodată, contribuabilii mijlocii reprezentau 19,3% din arierate (față de 24,9% în 2024), cei mari – 15,8% (față de 20,1%), iar persoanele fizice – 13% (față de 11%).