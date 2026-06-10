ANAF Antifraudă a descoperit un prejudiciu de 8,7 milioane de lei la o firmă din construcții

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au stabilit un prejudiciu de aproximativ 8,7 milioane de lei în urma unui control efectuat la o societate care activează în domeniul construcțiilor, a anunțat, miercuri, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Potrivit unui comunicat al instituției, societatea verificată a înregistrat cheltuieli fictive aferente unor achiziții de forță de muncă de la patru firme care prezentau caracteristici specifice societăților de tip fantomă.

Inspectorii antifraudă au constatat că firma a declarat achiziții în valoare de circa 27 milioane de lei pe baza unor facturi emise prin utilizarea sistemului RO e-Factura, pentru a disimula proveniența forței de muncă utilizate la realizarea lucrărilor.

Conform ANAF, societățile implicate erau înregistrate pe numele unor persoane interpuse, care nu aveau cunoștință despre activitatea acestora. Unele dintre firme au depus sporadic declarații fiscale cu informații incomplete sau necorelate, pentru a crea aparența unei activități conforme.

Prin acest mecanism, compania s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului utilizat, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei.

În urma constatărilor, DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente pentru analizarea faptelor și dispunerea măsurilor legale care se impun.

ANAF a reiterat importanța respectării obligațiilor fiscale și a legislației privind declararea veniturilor salariale, subliniind că va continua acțiunile de identificare și combatere a schemelor de fraudă bazate pe utilizarea societăților fantomă și a circuitelor economice fictive.