PSD: Prim-ministrul demis Ilie Bolojan să răspundă pentru traficul de influenţă exercitat la vârful Guvernului pentru fondurile din programul SAFE

PSD transmite, marţi, că prim-ministrul demis Ilie Bolojan să răspundă pentru traficul de influenţă exercitat la vârful Guvernului pentru fondurile din programul SAFE şi că are obligaţia legală şi politică să explice contribuabililor români cum a fost selectată firma de avocatură care l-a consiliat în acest caz, având în vedere conflictul major de interese în care se afla aceasta, întrucât a lucrat pentru ambele părţi aflate în negociere: pe de o parte, a oferit consultanţă Guvernului României, iar pe de altă parte, a avut calitatea de reprezentant legal al grupului german.

”PSD denunţă traficul de influenţă scandalos realizat în biroul premierului demis, Ilie Bolojan, pentru realizarea unei înţelegeri secrete între Guvernul României şi un furnizor privat german de echipamente militare, ce vizează fondurile garantate din bani europeni şi care sunt disponibile pentru înzestrarea Armatei Române, în cadrul instrumentului financiar Security Action for Europe (SAFE)”, precizează formaţiunea într-un comunicat oficial.

Potrivit PSD, ”având în vedere că împrumuturile angajate de România prin programul SAFE vor fi rambursate din taxele şi impozitele colectate la bugetul de stat, premierul demis, Ilie Bolojan, are obligaţia legală şi politică să explice contribuabililor români cum a fost selectată firma de avocatură care l-a consiliat în acest caz, având în vedere conflictul major de interese în care se afla aceasta, întrucât a lucrat pentru ambele părţi aflate în negociere: pe de o parte, a oferit consultanţă Guvernului României, iar pe de altă parte, a avut calitatea de reprezentant legal al grupului german în multe alte speţe juridice”.

”Aşadar, interesele cui au fost apărate de firma de avocatură selectată în condiţii obscure de Cancelaria Prim-ministrului? Ale statului român sau ale furnizorului privat german de echipamente militare?”, afirmă PSD.

PSD mai arată că ”premierul demis, Ilie Bolojan, trebuie să răspundă în faţa cetăţenilor şi a legii pentru breşa de securitate pe care a produs-o prin instalarea fostului deputat şi candidat PNL, Cristian Băcanu, în funcţia de consilier onorific al viceprim-ministrului demis, Oana Gheorghiu, având în vedere că acesta a fost remunerat de firma de avocatură implicată în negocierile dintre Guvernul României şi furnizorul german.

”Cum au permis vicepremierul demis şi premierul demis ca acest personaj, aflat într-un vădit conflict de interese, să aibă acces la informaţii guvernamentale sensibile care puteau favoriza furnizorul german de armament în negocierile secrete purtate cu statul român?”, întreabă PSD.

”PSD consideră că Programul SAFE are o importanţă majoră pentru consolidarea capacităţii de apărare a României, ceea ce impune intervenţia urgentă a tuturor autorităţilor competente în acest caz, pentru apărarea intereselor statului român şi ale contribuabililor români”, mai afirmă PSD în comunicat.