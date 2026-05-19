Coreea de Sud vrea să ajungă la o capacitate de producție de energie regenerabilă de 100 de gigawați în 2030

Coreea de Sud intenționează să construiască cel puțin 10 noi mega parcuri fotovoltaice până în 2030, în ideea de a crește capacitățile de producție de energie regenerabilă până la 100 de gigawați (GW), a anunțat marți Ministerul Mediului de la Seul, transmite Yonhap.

Într-un comunicat de presă, Ministerul Mediului a precizat că, în prezent, Coreea de Sud are cea mai scăzută rată de producere a energiei regenerabile dintre țările OCDE și ocupă locul 20 la nivel global în ceea ce privește capacitatea instalată cumulată. Obiectivul autorităților este de a ajunge pe locul 10 până în 2030.

Anul trecut, energiile regenerabile au fost responsabile pentru 11,4% din producția totală de energie a Coreei de Sud. În conformitate cu obiectivul stabilit la nivel național pentru 2035, Coreea de Sud își propune să genereze 30% din producția totală de energie din surse regenerabile în 2035 și să extindă capacitatea instalată a instalațiilor regenerabile până la 100 GW până în 2030.

În acest scop, guvernul de la Seul va depune eforturi pentru a înființa cel puțin 10 complexe de energie solară la scară largă în zona metropolitană Seul, în provincia centrală Chungcheong și în provincia estică Gangwon, pentru a asigura o capacitate de generare de până la 12 GW, potrivit Ministerului Mediului.

De asemenea, guvernul de la Seul are în vedere și alte măsuri pentru instalarea de echipamente fotovoltaice, cu o capacitate de generare combinată de 44,2 GW, pe acoperișurile fabricilor nou construite, precum și pe facilitățile publice, cum sunt școlile și parcările.

Ministerul sud-coreean al Mediului și-a anunțat, de asemenea, obiectivul de a reduce prețurile la energia regenerabilă pentru a o face mai ieftină decât gazul natural lichefiat (GNL) în 2035. Astfel, prețul energiei fotovoltaice ar urma să scadă până la 100 de won pe kilowatt-oră (kWh) în 2030 și sub 80 de won pe kWh până în 2035, de la nivelul actual de 150 de won pe kWh (100 woni sud-coreeni – 0,2987 lei n.r.). Prețul contractului pentru producerea de energie eoliană terestră va fi redus de la 180 de woni pe kWh în prezent la sub 150 de woni până în 2030 și la 120 de woni până în 2035, în timp ce prețul pentru energia eoliană offshore va fi redus de la 330 de woni pe kWh în prezent la sub 250 de woni până în 2030 și la 150 de woni până în 2035.

În comunicatul său de presă, Ministerul Mediului a subliniat că strategia de securitate energetică a Coreei de Sud a fost redefinită pentru a se concentra pe energiile regenerabile, ”în special ca răspuns la criza energetică cauzată de războiul din Orientul Mijlociu”.

Coreea de Sud importă o mare parte din țițeiul și gazele naturale din Orientul Mijlociu, iar blocada strategică a Strâmtorii Ormuz din cauza războiului comercial lansat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a cauzat perturbări în aprovizionarea țării.