Prețurile mari la benzină îi îndeamnă pe americani să utilizeze autobuzul sau să recurgă la soluții inovative

Costul tot mai mare al benzinei remodelează deciziile de zi cu zi și inspiră soluții creative în rândul americanilor, care, îndrăgostiți de mult timp de mașinile lor, în special SUV-uri și camionete, caută acum alternative precum transportul public sau să stea mai aproape de casă, transmite Reuters.

În data de 18 mai, americanii plăteau, în medie, 4,52 dolari pe galon pentru benzină obișnuită, față de aproximativ 3 dolari înainte de începerea războiului din Iran, potrivit AAA.

Într-un sondaj Ipsos din 28 aprilie publicat de Washington Post și ABC News, 44% dintre americani au declarat că au redus consumul de combustibil.

Creatoarea de conținut Dafne Flores călătorește până la Los Angeles de acasă, din Silverdale, Washington, de mai multe ori pe an pentru a-și vizita prietenii. În timpul celei mai recente șederi de două luni, a parcat în Glendale și a trecut la transportul public pentru a se deplasa.

‘Suntem obișnuiți cu prețuri mari la benzină, dar niciodată atât de mari’, a spus Flores. Alimentarea cu combustibil a automobilului ei Toyota Highlander costă acum cel puțin 95 de dolari, așa că tânăra în vârstă de 28 de ani se limitează la distanțe de maximum opt kilometri și evită stațiile din apropierea autostrăzilor, unde a văzut prețuri care se apropie de 9 dolari pe galon.

În autobuz, Flores poate edita videoclipuri și poate evita costurile de parcare. În mediul online, tot mai mulți americani vorbesc despre opțiuni similare. ‘Văd o mulțime de videoclipuri cu oameni care iau autobuzul’, spune Flores.

Tendința este evidentă de la o coastă la alta. În Maine, numărul călătorilor în sistemul public de autobuze din Bangor a crescut cu 21% din ianuarie, a declarat administratorul companiei de transport în comun Laurie Linscott, cea mai mare creștere fiind înregistrată în orele de vârf de navetă. ‘Am început să observ oamenii și să încerc să creez un anumit profil demografic. Era vorba de toate categoriile sociale’, a spus Linscott.

O altă soluție sunt cardurile de carburant oferite drept cadou. Joia trecută, șoferii au așteptat mai mult de o oră la o benzinărie din El Segundo, California, unde agenția de turism Visit Las Vegas oferea benzină de până la 100 de dolari primilor 100 de șoferi aflați la coadă pentru a încuraja călătoriile în oraș. Dar puțini dintre cei care au intrat în posesia cardurilor se gândeau la o vacanță.

Potrivit lui Robert Jackson de la El Segundo, combustibilul va ajunge doar câteva zile. ‘Trebuie să merg pe jos și să iau trenul acum’, a spus el. ‘E greu. Chiar este.’

Segette Frank din Los Angeles spune că obișnuia să meargă la cumpărături prin întregul oraș. ‘Stau aproape acum pentru că nu vreau să rămân fără benzină’, a spus ea.

În Chicago, Biserica CityPoint intenționează să ofere carduri de benzină de câte 25 de dolari, în valoare totală de 5.000 de dolari, în următoarele săptămâni. Pastorul Demetrius Davis a declarat că au fost distribuite peste 70 de carduri după slujbele de Ziua Mamei. ‘Transportul nu este un lux pentru multe familii. Este supraviețuire’, spune pastorul.

În același timp, răspunsul lui Mali Hightower la prețurile mari la benzină este o mașină jucărie pe care a pescuit-o din gunoiul cuiva. Meșterul în vârstă de 30 de ani din Ellenwood, Georgia, a montat un motor cu un singur piston, provenit de la mașină de spălat cu presiune, pe o rulotă Power Wheels Barbie Dream Camper roz stricată, o mașină de jucărie cu baterii, cu o înălțime mai mică de 1,2 metri. O singură tragere de șnur, la fel cu pornirea unei mașini de tuns iarba, și Mali Hightower pleacă la supermarket, cu genunchii până la urechi și casca de motociclist pe cap.

Mașina lui de zi cu zi, un Mercedes-Benz decapotabil din 1996, costă aproximativ 90 de dolari pentru un singur plin. ‘E prea mult’, a spus Hightower, care a instalat și un suport deasupra mașinii de jucărie pentru cumpărături.