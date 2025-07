Anastasiu: România are un potențial extraordinar și sunt câteva zone care pot să facă diferența

România are un potențial extraordinar și sunt câteva zone care pot face diferența, cum ar fi turismul și agribusiness-ul, dar nici acolo nu am reușit să îl atingem, a declarat, luni, vicepremierul Dragoș Anastasiu, la o conferință pe teme de agricultură.

‘Este primul eveniment de business la care particip din postura de vicepremier și e o gură de oxigen după 10 zile de stat în diverse camere și gândit și negociat un pachet care este mult criticat – și e normal să fie așa – pentru că deocamdată tăiem și nu dăm. (…) De ani spun că România are un potențial extraordinar și sunt câteva zone care pot să facă diferența. Vin din turism și cred că acolo potențialul este extraordinar. Și al doilea domeniu despre care am tot vorbit de-a lungul anilor este agribusiness. Nici în turism, nici în agribusiness n-am reușit să ne atingem potențialul și să dovedim ceea ce putem și sigur că trebuie să ne punem întrebarea de ce. Probabil că este o vină comună a celor din administrație, dar și a industriei. Poate că n-am avut suficientă determinare, poate că n-am înțeles cum e să facem treabă împreună și fiecare s-a uitat mai mult la propria persoană și la propriul interes. Sunt multe motive pentru care n-am ajuns să ne atingem potențialul. Întrebarea este cum facem acest lucru’, a afirmat Anastasiu.

În opinia vicepremierului, primul lucru care trebuie transmis în societate este încrederea.

‘Primul lucru pe care trebuie să-l transmitem este încrederea, încrederea că vom corecta lucrurile și încrederea că avem o viziune de viitor. Sigur că n-am putut să dovedim asta în primele 10 zile ale acestui guvern pentru că ne-am concentrat pe a trage o frână de mână a unei mașini care se apropia de prăpastie. De ce am ajuns aici nu contează, nu căutăm vinovați, dar nu a existat și nu există o altă soluție decât la această frână de mână trasă brusc. Că într-un astfel de vehicul unii au vânătăi și alții se accidentează chiar puțin mai grav, asta este un lucru clar. Dar va trebui după ce am oprit – sau ne străduim foarte tare și am încredere că vom opri mașina înainte de prăpastie – să ne uităm ce facem după. Și asta înseamnă pachetul 2, pachetul 3, despre care a vorbit și prim-ministrul României și unde va trebui să dăm și încredere în viitor. Și aici vă aștept cu propuneri concrete. Ce putem să facem în așa fel încât să lăsăm economia României să decoleze? Debirocratizare, simplificare, digitalizare, finanțări”, a menționat acesta.

În opinia sa, România este o țară care poate mult mai mult, însă are nevoie de susținere din partea tuturor jucătorilor dar și de viziune.

‘Avem nevoie de mai multă încredere. Avem nevoie de susținere din partea tuturor jucătorilor, dar pentru asta trebuie să vorbim mai mult unii cu alții, să avem o strategie clară, să avem o viziune spre care ne îndreptăm și să avem și quick-wins. (…) Aș vrea să vă spun că da, este o perioadă grea, dincolo de nori e soare mereu. Știu că nu stăm bine cu încrederea unii în alții și în special cei din privat față de cei din administrație, dar cred cu tărie că avem șanse foarte bune. (…) România este o țară care poate mult mai mult, dar trebuie să fim împreună, trebuie să reclădim sentimentul de încredere, trebuie să nu mai avem acest sentiment de ură între cele două, trei, câte Românii se spune că am fi. Și dacă ne vom da mâna unii cu alții, dacă nu ne vom încurca unii pe ceilalți, cu siguranță că peste un an de zile sau peste doi ani când ne vom reîntâlni la acest tip de conferință vom avea mult mai multe zâmbete pe chipurile noastre și vom putea spune ‘A fost greu, dar am reușit’. Eu, cel puțin din poziția pe care o am, sunt alături de mediul de business și aveți ușa deschisă oricând. Nu ezitați să intrați pe ea’, a transmis reprezentantul Guvernului.

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a participat, luni, la conferința ‘Investiții în agricultură, strategie pentru viitor’, organizată de Asociația Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din România (ACEBOP) și ProAgro (ACEBOP), în parteneriat cu Carmistin The Food Company.