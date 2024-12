ANAT le recomandă turiştilor să apeleze doar la agenţii de turism licențiate

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) atrage atenţia călătorilor asupra riscurilor asociate achiziţionării de pachete turistice de la entităţi neautorizate. Recentele informaţii privind o companie din Satu Mare, „Poseing Art Creation”, deţinută de Oana Tarţa, care a prejudiciat 32 de turişti, subliniază necesitatea verificării licenţei agenţiilor de turism de către turişti, spun reprezentanţii ANAT. Firma menţionată, care a promovat pachete de Revelion pentru Zanzibar prin platforma „Hai Cu Noi” pe reţele sociale, nu deţinea licenţa necesară pentru vânzarea de pachete turistice. Firma a mai fost reclamată la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

”Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) atrage atenţia călătorilor asupra riscurilor asociate achiziţionării de pachete turistice de la entităţi neautorizate. Recentele informaţii privind o companie din Satu Mare, „Poseing Art Creation”, deţinută de Oana Tarţa, care a prejudiciat 32 de turişti, subliniază necesitatea verificării licenţei agenţiilor de turism de către turişti. Firma menţionată, care a promovat pachete de Revelion pentru Zanzibar prin platforma „Hai Cu Noi” pe reţele sociale, nu deţinea licenţa necesară pentru vânzarea de pachete turistice. Din păcate, acest lucru a condus la pierderi financiare pentru turiştii care au cumpărat pachetele respective, fără a mai beneficia de vacanţa promisă”, arată ANAT, într-un comunicat.

La adresa acestei entităţi, ale cărei probleme erau cunoscute, au mai fost adresate reclamaţii la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

”Turiştii trebuie să cumpere numai de la agenţii de turism licenţiate, pentru că astfel sunt protejaţi conform legislaţiei în vigoare. Amatorii de chilipiruri au mari şanse să fie păgubiţi”, declară Alin Burcea, preşedintele ANAT.

ANAT subliniază că Ordonanţa nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie associate protejeaza turiştii care merg prin agenţiile de turism licenţiate.

32 de persoane care au plătit unei agenţii de turism din Satu Mare preţuri de 2.000 de euro, sau chiar mai mult, fiecare, pentru vacanţe de Revelion în Zanzibar depun plângere penală împotriva organizatorului, după ce, cu câteva zile înainte de data programată pentru plecare, au aflat că excursia nu mai are loc, iar organizatoarea acesteia nu le mai răspunde la telefon. Zeci de persoane care au plătit vacanţe de revelion în Zanzibar şi care ar fi trebuit să plece către insula exotică în 27 decembrie şi să revină în ţară în 9 ianuarie depun plângere penală împotriva reprezentantei unei agenţii de turism, după ce au aflat, cu puţin timp înaintea datei programate pentru plecare, că această dată se amână, iar apoi nimeni nu le-a mai răspuns la telefon.

„Este vorba despre agenţia Hai Cu Noi. Atât eu, cât şi celelalte persoane din grup am aflat despre oferta lor din mediul online, de pe Facebook, Instagram şi alte reţele social media. Am văzut că organizează excursii de grup şi eu am optat pentru excursia din Zanzibar de Revelion. (…) Preţul afişat pe site era 2.500 de euro, cu reducere la 2.200, iar eu când am sunat mi s-a spus că tocmai s-au retras două persoane şi că preţul este de 2.000 de euro”, a declarat pentru News.ro avocata Timea Kovacs, unul dintre păgubiţi.

ANAT sfătuieşte turiştii să urmeze aceste recomandări pentru o călătorie sigură:

► Verificaţi licenţa agenţiei de turism. Toate agenţiile licenţiate sunt listate pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului. Asiguraţi-vă că numele agenţiei figurează acolo.

►Nu vă lăsaţi ademeniţi de oferte suspect de ieftine pe reţele sociale. O agenţie licenţiată oferă transparenţă, facturi clare şi garanţii pentru serviciile contractate.

►Căutaţi recenzii autentice şi contacte directe. Evitaţi intermediarii fără site-uri oficiale sau adrese fizice.

► Documentaţi-vă despre reputaţia agenţiei: Recenziile clienţilor şi experienţele altor turişti pot oferi indicii valoroase despre seriozitatea unei agenţii.

► Plătiţi doar în conturi bancare ale firmei: Evitaţi tranzacţiile în numerar sau plăţile către conturi personale, care pot indica o activitate ilegală.

De ce să alegi o agenţie de turism licenţiată?

► Siguranţă financiară. Agenţiile licenţiate organizatoare (touroperatoare) sunt obligate să deţină poliţe de asigurare care acoperă eventualele situaţii de insolvenţă sau neplata serviciilor. Deci pachetele turistice sunt garantate împotriva insolvenţei sau a falimentului.

► Asistenţă completă: Turiştii beneficiază de suport înainte, în timpul şi după călătorie. Agentul de turism este consultant cu studii şi experienţă de ani de zile. Acesta oferă cele mai eficiente soluţii, variante, opţiuni. Agenţiile de turism nu mai sunt privite de mult timp, în toată lumea, de către hotelieri sau de către companiile aeriene, drept revânzători sau comisionari, ci sunt văzute drept parteneri. Care pot şi au dreptul să creeze pachete turistice, să ofere cât mai multe opţiuni avantajoase clientului final. Consultantul în turism îţi oferă cele mai bune şi mai eficiente variante şi îţi scuteşte timpul de căutare. Plus că agenţiile de turism pot negocia tarife mai bune.

► Protecţie juridică. Orice reclamaţie poate fi soluţionată prin intermediul autorităţilor competente.

► Legalitate şi transparenţă: Toate serviciile sunt conforme legislaţiei în vigoare, iar drepturile consumatorilor sunt protejate.

► Acces la pachete turistice complete şi personalizate. Agenţiile licenţiate colaborează direct cu prestatori şi furnizori de încredere şi de calitate, garantând servicii de calitate şi flexibilitate.