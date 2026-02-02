ANAT: Nu negăm existența evaziunii fiscale, însă aceasta este atributul Ministerului Finanțelor, nu o politică publică de turism

Nu negăm existența evaziunii fiscale, este un fenomen real, prezent în economie, inclusiv în turism, însă aceasta este atributul Ministerului Finanțelor și al instituțiilor de control, nu o politică publică de turism și, cu atât mai puțin, o viziune de dezvoltare, susține Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), într-un comunicat de presă transmis, duminică, AGERPRES.

‘Am citit cu stupefacție prima declarație publică în calitate de ministru al turismului a domnului Irineu Ambrozie Dărău. Este, pur și simplu, halucinantă! Nu este, din păcate, un accident. Se conturează deja un tipar: fiecare nou ministru USR care ajunge la turism își începe mandatul cu o declarație șocantă despre domeniu. Ne întrebăm, pe bună dreptate, dacă nu cumva există un pariu intern în partid – cine reușește să facă mai mult rău turismului românesc? Domnul ministru nu pare preocupat de scăderea dramatică a numărului de turiști români și străini, de lipsa de promovare externă, de prăbușirea competitivității României ca destinație turistică sau de falimentul iminent al multor operatori din domeniu. Nicidecum! Îl preocupă evaziunea fiscală din HoReCa – subiect despre care afirmă că ‘știe’ și că este ‘informat’. Să fim foarte clari: nu negăm existența evaziunii fiscale. Este un fenomen real, prezent în economie, inclusiv în turism (…) Îi reamintim și noi, cu această ocazie, domnului ministru, că evaziunea fiscală este atributul Ministerului Finanțelor și al instituțiilor de control, nu o politică publică de turism și, cu atât mai puțin, o viziune de dezvoltare’, menționează asociația de profil.

Potrivit sursei citate, noul ministru al Turismului ‘pare să continue politica anti-turism inaugurată de predecesorul său’.

‘După ce ați majorat TVA-ul, crescând implicit stimulentele pentru evaziune – pentru că este evident că se câștigă mai mult eludând TVA-ul de 11% decât unul de 5% sau 9% – aceasta este soluția Guvernului pentru a ‘eradica’ evaziunea fiscală? Să se roage public de operatori să nu mai facă evaziune? Este, din păcate, penibil. Din păcate, domnul Irineu Ambrozie Dărău pare să continue politica anti-turism inaugurată de predecesorul său, domnul Mituță, ceea ce ridică o întrebare legitimă: este aceasta strategia partidului pe care îl reprezintă – distrugerea turismului românesc? Domnule ministru, ar fi trebuit să știți că încasările din turism sunt în scădere abruptă, ca efect cumulativ al: scăderii puterii de cumpărare, creșterii TVA, exploziei prețurilor la energie,majorării taxelor și impozitelor locale și, nu în ultimul rând, dispariției voucherelor de vacanță. Voucherele pe care colegul dumneavoastră, Radu Miruță, le-a atacat furibund, catalogându-le drept ‘o golăneală’, au susținut, ani la rând, turismul intern, fiscalizarea domeniului și crearea de locuri de muncă’, afirmă ANAT.

În viziunea Asociației, un ministru al Turismului ‘ar trebui să vorbească despre strategie, promovare, conectivitate, competitivitate și predictibilitate fiscală, nu despre rugăminți publice adresate operatorilor economici’.

‘Ar trebui să propună politici care încurajează conformarea voluntară, nu să creeze condițiile perfecte pentru evaziune și apoi să se mire de efecte. În încheiere, vă adresăm o întrebare simplă, dar esențială: Aveți, în general, vreo idee despre turism și despre responsabilitatea publică pe care o presupune această funcție, domnule Irineu Ambrozie Dărău?’, se arată în comunicat.