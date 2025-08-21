Andronache (PNL): Soluţia corectă şi rapidă pentru pachetul 2 este asumarea răspunderii Guvernului în Parlament săptămâna viitoare

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, afirmă, miercuri seară, că soluţia corectă şi rapidă pentru Pachetul 2 este asumarea răspunderii Guvernului în Parlament săptămâna viitoare. Liberalii au decis susţinerea acestui pachet şi cer acelaşi lucru partidelor din coaliţie.

”Soluţia corectă şi rapidă pentru pachetul 2 este asumarea răspunderii Guvernului în Parlament săptămâna viitoare. PNL este primul partid care a decis în forurile interne susţinerea Pachetului 2, făcând acest lucru în unanimitate. Îndemnăm partidele din Coaliţie să adopte o poziţie similară cu cea a PNL”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Gabriel Andronache.

Liderul deputaţilor PNL consideră că ”orice tergiversare ne plasează pe o curbă de risc sporit din punct de vedere bugetar şi economic”.

”Dacă acest guvern nu e susţinut ca să facă ce trebuie, preţul tergiversării va fi mare pentru ţară. Există un curent anti-reformist, care încearcă să frâneze reformele, să le amâne. PNL nu va permite acest lucru”, a mai transmis liberalul.

Potrivit acestuia, ”scopul acestei guvernări este să promoveze reforme reale, nu să se prefacă şi să mimeze reformele”.