Angajații MIPE pot transmite online ministrului de resort idei privind reforme sau proiecte noi

Angajații Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene (MIPE) au fost invitați, de ministrul de resort, printr-un e-mail, să transmită idei, acțiuni, măsuri ori decizii care ar putea fi implementate pentru o îmbunătățire a activității instituției.

‘Numele meu este Dragoș Pîslaru și sunt noul dumneavoastră coleg. Pun mare accent pe profesionalism, transparență, dialog deschis și colaborare, context în care vă adresez acest mesaj. Vreau să vă adresez și o invitație directă. Îmi doresc ca fiecare om din echipa MIPE să își facă vocea auzită, iar pentru aceasta am creat un formular online simplu prin care vă invit să îmi transmiteți orice idei, acțiuni, măsuri ori decizii pe care considerați că le putem implementa împreună astfel încât să îndeplinim cât mai bine misiunea noastră. Pot fi sugestii specifice despre simplificarea procedurilor interne, propuneri de îmbunătățire a comunicării, idei de reforme ori proiecte noi și orice alte lucruri pe care, prin experiența dumneavoastră bogată, am convingerea că le cunoașteți foarte bine. Acesta este un extras din e-mailul pe care l-am trimis, la începutul acestei săptămâni, tuturor colegilor care lucrează în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene’, a scris joi, pe Facebook, ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

El a subliniat că a optat pentru această soluție de comunicare deoarece nu a avut timpul fizic de a merge în fiecare birou din minister.

‘De când am preluat mandatul, nu am avut timpul fizic pentru a parcurge o etapă esențială din activitatea guvernamentală – să merg în fiecare birou din minister, să strâng mâna fiecărui coleg, să le mulțumesc pentru munca depusă și să le pot cere sprijinul pe mai departe. De ce e asta important? Pentru că în MIPE lucrează profesioniști pe a căror expertiză ne bazăm pentru a mișca România în direcția bună. Care a fost rezultatul acestui demers? În doar trei zile am primit peste 50 de răspunsuri, în marea lor majoritate cu propuneri concrete și aplicate prin care putem îmbunătăți performanța ministerului și atrage mai mulți bani europeni în România. Le sunt recunoscător colegilor care au răspuns deja apelului meu și am convingerea că vor urma multe alte mesaje cu idei pertinente’, a adăugat ministrul.

Totodată, el a subliniat că a primit, încă din prima zi de mandat, mesaje referitoare la proiecte blocate, plăți întârziate sau contestații nerezolvate, de la cunoscuți din domeniu, prieteni, consultanți, însă cea mai mare parte de la persoane pe care le cunoaște, beneficiari de fonduri.

‘Dincolo de comunicarea internă cu colegii din minister, am primit – din chiar prima zi de mandat – mesaje referitoare la proiecte blocate, plăți întârziate, contestații nerezolvate etc. Unele de la cunoscuți din domeniu și prieteni, altele de la consultanți, însă cea mai mare parte de la persoane pe care nu le cunosc, beneficiari de fonduri. Am primit telefoane și mesaje de la primari, președinți de consilii județene, conducători de autorități publice, toate în același sens: îngrijorări referitoare la fluxul de plăți, neclarități privind apelurile sau procedura, speranțe privind disponibilitatea banilor în spatele unor contracte de finanțare semnate sau pentru a fi eligibili pentru astfel de contracte. Toate aceste semnale m-au ajutat foarte mult: am putut adresa întrebările bune, am sesizat problemele sistemice și am demarat găsirea de soluții. Unele se vor vedea rapid, altele vor lua mai mult timp pentru implementare. Ce vreau să spun cu asta? Știu foarte bine că nu mai e răbdare. Știu că încă nu reușim să facem repede ca lucrurile să fie atât de simple sau ușoare cum ne-am dori. Însă vă asigur că am colegi foarte buni la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care se străduiesc zi de zi și, cu un pic de susținere, vom ajunge să vă servim mai bine’, a mai scris Pîslaru.