ANPC, controale masive în Centrul Vechi! 14 restaurante au fost închise temporar, printre care Nikos Taverna și Les Bourgeois

În ultima zi a lunii martie, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) București-Ilfov a desfășurat o serie de acțiuni de control la operatorii economici care activează în domeniul alimentației publice, hotelier, precum și magazine din cea mai cunoscută zonă a Capitalei – Centrul Vechi.

Astfel, 40 de locații au fost verificate de comisarii CRPCR București-Ilfov, iar în urma neregulilor întâlnite, aceștia au aplicat, până în acest moment, următoarele sancțiuni:

– 18 amenzi contravenționale, în cuantum de 177.000 lei

– 6 avertismente

– opritea definitivă de comercializare a unor produse neconforme, în valoare totala de circa 19.000 lei.

– oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 14 operatori economici.

„Primăvara începe cu curățenia de Paşti! Am adus iepuraşii tineri să ne ajute! Este primul cartonaş galben de anul acesta, sper să nu ajungem la roşu!,” a declarat Horia Constantinescu, preşedintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Locațiile oprite temporar de la funcționare au fost:

• SC Sufro Company SRL (Nikos Greek Taverna)

• SC All Trading Corporation SRL ( Bucharest Garden)

• Tephra Resto SRL

• Covaci Cult SRL (Bazaar)

• Aubergine Internațional SRL (Aubergine)

• Unique Bistro SRL (Trattoria Sardegna)

• Aylin Medua Srl (Restaurant Saray)

• Seg Horeca SRL (The Mansion Boutique Hotel)

• Extern Business Consult SRL (Hostel Antique)

• Emira L.K.S & CO SRL (Bistro Les Bourgeois)

• Orient Aromas SRL (Amy Shop)

• Arkay Capital SRL (Old Habits Pub)

• Expert Data PVD SRL (Tag Aperitivo)

• Uncle John Food SRL

Principalele abateri, de la legislația în vigoare, constatate au fost:

– lipsa mențiunilor cu privire la faptul că unele preparate din listele meniu provin dintr-un produs congelat sau că nu sunt folosite, la gătire, ingredientele menționate, ci unele care le înlocuiesc

– folosirea unor spații de depozitare improprii, cu pereți cu infiltratii și mucegai

– existența insectelor (muște, gândaci) în blocul alimentar

– folosirea unor produse cu data durabilității minimale depășită și a unor fără elemente de identificare

– schimbarea stării termice inițiale a produselor

– nerespectarea vecinătății produselor în spațiile de depozitare

– utilizarea unor ustensile de bucătărie depreciate și a bureților de sârmă, pentru vase

– prefierberea pastelor înaintea folosirii și depozitarea lor în agregate frigorifice contrar indicațiilor oferite de producător

– exstența pavimentului neigienizat, a perețiilor neigenizati cu plăci de faianța sparte/fisurate, a tavanului cu vopsea exfoliată

– lipsa mențiunilor cu privire la ingredientele cu factor alergen, din listele meniu

– folosirea aceluiași spațiu pentru păstrarea hainelor angajaților și depozitarea alimente

– depozitarea alimentelor realizată pe o cale de acces, într un spațiu necompartimentat

– lipsa graficului schimbării uleiului de prăjire

– utilizarea unor agregate frigorifice neigienizate, cu acumulări de gheață, cu vopsea exfoliată, zone extinse de rugină, chedere depreciate, rupte

– decongelarea unor materii prime la temperatura mediului ambiant

– colectarea reziduală în coșuri fără capac

– folosirea unor echipamente de gătire neigienizate, cu depuneri de grăsime arsă

– utilizarea unor recipiente de gătire cu zone de arsură și uzate

– depozitarea, în mașina de gheață, a unor sticle, direct în gheața folosită pentru băuturile comercializate

– nerespectarea condițiilor de temperatură indicate de producător

– depozitarea produselor direct pe paviment

– lipsa verificării metrologice a cântarului folosit în bucătărie

– comercializarea unor produse textile, cosmetice sau a altor produse nealimentare cu etichete netraduse în limba română

– comercializarea unor parfumuri care conțineau substanțe interzise în lista de ingrediente, respectiv Butylphenyl methylpropional

– comercializarea unor produse din metal prețios, Argint 925, fără a avea menționate pe etichete informații cu privire la tipul pietrei nepretioase sau nemarcate

– nerespectarea regimului promoțiilor, lipsa informațiilor cu privire la perioada de desfășurare și tipul reducerii

– lipsa mapelor cu informații din camerele de cazare, și a afișării autorizațiilor de funcționare

– folosirea unor perne, saltele sau protecții de saltea neigienizate, pătate, în camerele de cazare

– folosirea unui mobilier degradat, uzat excesiv, a pavimentului neigenizat și a băilor neconforme.

Până la această oră, au remediat, cu celeritate, deficiențele sancționate locațiile: Les Bourgeois și Aubergine Internațional SRL (Aubergine), fapt constatat de echipele de comisari la recontrol.