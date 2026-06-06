Tanczos Barna a dispus verificări privind comercializarea, drept produse autohtone, a unor importuri de legume-fructe

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a dispus verificări, prin Corpul de control al ministrului, după apariția unor informații potrivit cărora produse horticole, respectiv legume și fructe, provenite din țări terțe ar fi fost comercializate pe piața românească drept produse autohtone.

Potrivit unui comunicat al MADR, transmis vineri AGERPRES, verificările au fost dispuse de vicepremierul Tanczos Barna, ministru interimar al Agriculturii, pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Vamală Română.

‘Protejarea producătorilor români și respectarea dreptului consumatorilor de a cunoaște originea reală a produselor pe care le achiziționează reprezintă o prioritate. Nu vom tolera nicio practică prin care cooperative agricole sau alte entități să fie folosite ca paravan pentru introducerea pe piață a unor produse provenite din țări terțe sub denumirea de produse românești. Am dispus Corpului de control să verifice cu maximă atenție toate informațiile primite, pentru identificarea tuturor cooperativelor agricole sau altor agenți economici potențial folosite ca paravan, iar acolo unde vor fi constatate abateri, se vor aplica măsurile prevăzute de lege’, a declarat Tanczos Barna, citat în comunicatul instituției.

MADR precizează că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind utilizarea neconformă a unor forme asociative sau a altor structuri comerciale pentru mascarea originii reale a produselor agroalimentare, având în vedere impactul pe care astfel de practici îl pot avea asupra producătorilor autohtoni, asupra funcționării corecte a pieței și asupra încrederii consumatorilor.