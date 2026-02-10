ANSVSA a dat amenzi de peste 5,5 milioane lei unor supermarketuri și hipermarketuri

Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a efectuat, în perioada 2-6 februarie, o serie de controale la 1.605 de supermarketuri și hipermarketuri din țară, aplicând 517 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 5,521 milioane de lei, informează un comunicat al instituției.

Inspectorii au mai aplicat 147 de sancțiuni cu avertisment. Totodată, în trei situații a fost suspendată activitatea agenților economici, iar în două s-a interzis desfășurarea activității. De asemenea, a fost dispusă reținerea oficială a unei cantități de 980,52 de kg de produse alimentare, de origine animală și non-animală, care au fost dirijate către neutralizare, valoarea acestora fiind de 11.185 de lei.

Inspectorii ANSVSA au desfășurat, etapizat, controale tematice la nivel național în unități din sectorul alimentar, vizând fabricarea și comercializarea produselor alimentare de origine animală și non-animală.

Aceștia au verificat respectarea condițiilor de igienă, a conformității documentelor însoțitoare ale produselor, a cerințelor de trasabilitate, precum și a modului de etichetare și marcare a produselor alimentare.

Principalele neconformități identificate au vizat acțiuni DDD incomplete, comercializarea produselor alimentare cu ambalaje deteriorate, spații de depozitare supraaglomerate, lipsa programelor de autocontrol, igienizarea necorespunzătoare a spațiilor, utilajelor și ustensilelor, întreruperea lanțului frigorific, comercializarea produselor în spații neaprobate sanitar-veterinar, depozitarea necorespunzătoare a echipamentelor de igienizare, lipsa elementelor de identificare pentru produse de origine animală și manipularea necorespunzătoare a produselor la vitrinele asistate de produse proaspete.

În cadrul controalelor au fost prelevate probe pentru analize de laborator, iar rezultatele obținute au fost conforme, respectiv 66 de probe microbiologice, 58 de probe pentru determinarea reziduurilor și 67 de probe pentru alți parametri, inclusiv metale grele și organisme modificate genetic.

‘Supermarketurile și hipermarketurile joacă un rol important în asigurarea siguranței alimentare, iar respectarea strictă a normelor de igienă, trasabilitate și păstrare a produselor este obligatorie. Acțiunile de control se desfășoară în conformitate cu programul stabilit, extinzându-se și în alte domenii ale industriei alimentare, pentru a asigura un standard ridicat de siguranță alimentară’, a declarat Alexandru Bociu, președintele ANSVSA, citat în comunicat.