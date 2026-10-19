Anthropic: Inteligenţa artificială ar putea propulsa PIB-ul SUA la 44.000 de miliarde de dolari până în 2030

Dezvoltarea accelerată a inteligenţei artificiale (AI) ar putea transforma profund economia mondială şi ar putea majora produsul intern brut al Statelor Unite la 44.000 de miliarde de dolari până în 2030, faţă de puţin peste 30.000 de miliarde de dolari în prezent, potrivit unui model economic intern al companiei Anthropic, transmite Reuters.

Jack Clark, cofondator al Anthropic, a declarat sâmbătă, în cadrul reuniunilor anuale ale Fondului Monetar Internaţional şi ale Băncii Mondiale de la Bangkok, că îmbunătăţirea rapidă a capacităţilor inteligenţei artificiale va accelera schimbările în toate domeniile de activitate.

Clark a recunoscut că estimarea privind atingerea unui PIB de 44.000 de miliarde de dolari poate părea exagerată, dar a subliniat că inteligenţa artificială contribuie deja la accelerarea semnificativă a descoperirilor ştiinţifice.

„Ştiu că pare foarte puţin plauzibil, dar aceasta este una dintre implicaţiile faptului că tehnologia continuă să se îmbunătăţească”, a declarat cofondatorul Anthropic.

Potrivit acestuia, o asemenea expansiune economică ar presupune apariţia unor industrii şi invenţii noi, capabile să susţină creşterea puternică a producţiei economice americane.

Clark a avertizat însă că amploarea transformărilor generate de inteligenţa artificială impune o cooperare internaţională mai strânsă pentru stabilirea unor reguli de reglementare neobişnuit de stricte şi serioase, adaptate impactului acestei tehnologii.