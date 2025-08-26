APIA plătește peste 116 milioane lei pentru motorina aferentă trimestrului I din acest an

Peste 9.200 de fermieri vor beneficia de ajutor de stat de 116,125 milioane lei pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul I al anului 2025, a anunțat, marți Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

”Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin intermediul Centrelor Județene, efectuează plata ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2025 (trimestrul I 2025), în conformitate cu HG nr.1174/2014 și OMADR nr. 269/2025, cu modificările și completările ulterioare. Ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare se acordă unui număr de 9.213 beneficiari și este în cuantum de 2,213 lei/litru”, se arată în comunicatul APIA.

Valoarea totală a ajutorului de stat pe primul trimestru se ridică la 116.125.408 lei, iar cantitatea de motorină la 52.474.102,551 litri, acestea fiindt aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 269/07.08.2025.

Astfel, în sectorul vegetal ajutorul de stat este de peste 99,8 milioane de lei pentru o cantitate de 45,1 milioane litri de motorină, în sectorul zootehnic de 16,26 milioane de lei pentru 7,35 milioane litri, iar în sectorul îmbunătățiri funciare ajutorul de stat se ridică la 49.000 de lei pentru o cantitate de motorină de 22.242 litri.

Cantitatea maximă de motorină anuală ce poate fi decontată este de 410 milioane de litri/an, prevăzută în anexa la HG nr. 1174/2014 cu modificările și completările ulterioare.