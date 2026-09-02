APIA: Scădere de peste o treime a înmatriculărilor de autoturisme noi în România, în august

Înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat, în luna august, o scădere de 37% față de perioada similară din 2025, marjă în care și mașinile electrice au raportat un declin de 29%, arată Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza datelor preliminare publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Conform analizei de piață, la nivelul primelor opt luni ale acestui an, totalul pieței de autoturisme din România s-a diminuat cu 10%, în comparație cu același interval din 2025.

În topul mărcilor înmatriculate, primele trei locuri sunt ocupate, în ordine, de: Dacia – cu 2.142 de unități, Toyota (1.229) și Skoda (845).

De asemenea, în funcție de modele, prima poziție în clasamentul înmatriculărilor revine Dacia Logan – cu 809 exemplare, urmată de Dacia Duster (637 de unități) și de Toyota Corolla (490).

Pe segmentul autoturismelor electrificate a fost consemnată o scădere de 31%, de la un an la altul, iar strict în zona autoturismelor pur electrice, un recul 29%, până la 669 de unități noi înmatriculate.

APIA este o organizație non-profit, o entitate reprezentativă în industria auto din România, înființată în anul 1994, membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile – OICA, din 1996.