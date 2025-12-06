Apple anunţă plecarea consilierului juridic general şi a şefei pentru politici publice şi iniţiative sociale

Apple a anunţat joi că doi dintre cei mai importanţi executivi ai săi, Kate Adams, consilierul juridic general, şi Lisa Jackson, vicepreşedinte pentru mediu, politici publice şi iniţiative sociale, se retrag din companie, transmite Reuters.

Jennifer Newstead, director juridic la Meta, va prelua funcţia de consilier juridic general al Apple în luna martie. De la finalul anului viitor, echipele de afaceri guvernamentale coordonate până acum de Jackson vor raporta tot către Newstead, a precizat compania.

Adams şi Jackson, ambele subordonate direct directorului general Tim Cook, se alătură listei tot mai lungi de lideri care au părăsit Apple în ultimele săptămâni. Recent, şeful diviziei de design software a anunţat că pleacă la Meta, iar Apple a confirmat retragerea responsabilului pentru inteligenţă artificială şi a directorului operaţional.

Kate Adams s-a alăturat Apple în 2017, venind de la Honeywell, şi a coordonat domenii esenţiale precum litigii, securitate globală şi iniţiative privind confidenţialitatea datelor. Mandatul ei a coincis cu intensificarea presiunilor antitrust la nivel global, inclusiv procese majore în SUA legate de restricţiile şi taxele din App Store.

Lisa Jackson s-a alăturat companiei în 2013, preluând conducerea programelor de diversitate şi a unei părţi importante din activitatea de politici publice a Apple la Washington. Anterior, ea a condus Agenţia pentru Protecţia Mediului din SUA, fiind numită în funcţie de preşedintele Barack Obama.

În contextul noilor priorităţi politice din administraţia Trump, axate pe reducerea programelor de diversitate şi pe contestarea politicilor climatice, rolul lui Jackson în zone precum justiţie socială şi energie regenerabilă a pierdut din relevanţă. Totuşi, ea a jucat un rol semnificativ în lansarea iniţiativei Apple pentru Echitate Rasială şi Justiţie, după uciderea lui George Floyd în 2020, extinsă ulterior şi în alte ţări, precum Marea Britanie, Mexic şi Noua Zeelandă.

Jackson a fost responsabilă şi de eforturile Apple pentru reducerea impactului asupra mediului, concentrându-se pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, protejarea calităţii aerului şi apei, prevenirea expunerii la substanţe toxice şi implicarea comunităţilor în probleme de mediu. Ea a prezentat în mod constant obiectivele Apple privind neutralitatea carbonului la evenimentele de lansare iPhone.

Lisa Jackson l-a însoţit pe Tim Cook la multiple evenimente oficiale în Washington, inclusiv la dineuri de stat. În schimb, Jennifer Newstead – viitorul consilier juridic al Apple – a coordonat din 2019 problemele juridice şi de reglementare ale Meta, care privesc aplicaţiile Facebook, Instagram şi WhatsApp. Meta a transmis că Newstead va rămâne în companie până la finalul anului, timp în care se caută un înlocuitor.

Înainte de perioada petrecută la Meta, Newstead a fost consilier juridic în Departamentul de Stat al SUA, în prima administraţie Trump. Anterior, a fost partener la Davis Polk & Wardwell şi consilier juridic al Oficiului pentru Management şi Buget al Casei Albe, ocupând şi alte roluri în administraţia americană.