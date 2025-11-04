Aproape jumătate dintre managerii români anticipează o scădere economică în 2026

Aproape jumătate dintre manageri din România (41%) anticipează o scădere a economiei României în 2026, iar alți 27% consideră că economia va rămâne la același nivel. Optimiști sunt doar 32% dintre manageri, dar și aceștia se așteaptă la o creștere lentă. În ceea ce privește performanța companiilor, 49% dintre manageri estimează că activitatea organizației în care lucrează va stagna anul viitor, în timp ce 42% rămân optimiști și cred că 2026 va aduce o creștere a veniturilor pentru compania lor. Acestea sunt concluziile unui barometru de opinie realizat în rândul managerilor din România de către EXEC-EDU, liderul pieței de executive education, segmentul de top al pieței de training.

Pentru 65% dintre respondenți, prioritățile anului viitor vizează eficientizarea operațiunilor — prin optimizarea costurilor, îmbunătățirea calității și reducerea timpilor de livrare.

Aproape jumătate (51%) plănuiesc să își diversifice portofoliul de produse și servicii, în timp ce 36% intenționează să exploreze segmente de business noi sau să se extindă pe alte piețe. Totodată, 32% au în vedere inovarea modelului de business al companiei pe care o conduc.

Mai mult de jumătate dintre participanți (53%) consideră că, în 2026, industriile cu cel mai mare potențial pentru noi inițiative de business vor fi energia și utilitățile. Pe locul al doilea se situează sectorul serviciilor medicale și farmaceutice, menționat de 35% dintre respondenți, urmate de domeniile IT & digital, retail și e-commerce, producție, logistică și cel financiar-bancar.

Când vine vorba de transformarea planurilor pentru 2026 în acțiuni concrete, 38% dintre respondenți consideră că, în cadrul companiei lor, strategia este în mare parte coerentă și bine transpusă în practică. Pe de altă parte, 31% afirmă că strategia este fragmentată între departamente, ceea ce limitează coerența implementării, iar doar 15% spun că există o aliniere completă între strategie și acțiuni în organizația lor.

„Rezultatele studiului arată foarte clar că liderii din companiile românești conștientizează nevoia de transformare — fie că vorbim despre digitalizare, eficientizarea modelelor operaționale sau dezvoltarea de noi linii de business. Însă, pentru ca aceste intenții să se traducă în acțiuni coerente, este esențială investiția în competențe de gândire strategică, AI, leadership, și managementul schimbării. La EXEC-EDU, susținem această nevoie de transformare prin programe pragmatice de training, mentoring și coaching dedicate liderilor care vor să navigheze cu claritate în medii complexe de business”, a declarat Oana Scarlat, CEO EXEC-EDU.

Pentru 64% dintre manageri, anul 2026 aduce nevoia unor schimbări strategice majore la nivelul modelului operațional și al proceselor de digitalizare. Totodată, 39% consideră că transformarea ar trebui să vizeze portofoliul de produse și servicii, în timp ce 30% au în plan extinderea pe piețe noi sau în alte țări. Pentru 26% dintre respondenți, prioritare sunt ajustările la nivelul structurii organizaționale, menite să susțină adaptarea la noile realități economice.

În 54% dintre cazuri, managerii de nivel mediu afirmă că nu pot implementa strategiile decise din cauza lipsei de resurse – fie de timp, fie de personal. Pentru 34% dintre respondenți, procedurile interne și birocrația excesivă reprezintă principala piedică, iar 27% menționează comunicarea neclară din partea top managementului drept factorul care îngreunează implementarea. De asemenea, 21% dintre managerii de mijloc spun că nu dispun de suficientă autonomie, iar 23% semnalează că numărul mare de KPI sau obiectivele contradictorii le limitează eficiența.

Într-un context economic provocator, 47% dintre manageri asociază protejarea nucleului de business cu retenția talentelor cheie din companie, iar 43% o definesc prin menținerea marjelor de profit pe segmentele principale de activitate. De asemenea, 45% consideră esențială fidelizarea clienților existenți, iar 29% pun accent pe continuitatea operațională și gestionarea riscurilor de tip supply chain.

82% dintre managerii români consideră că, în 2026, într-un climat economic plin de incertitudini, loialitatea angajaților va depinde în principal de managerul direct și de calitatea leadershipului acestuia. Într-o perioadă în care stabilitatea devine un lux, relația dintre angajat și lider capătă o importanță mai mare ca oricând. Totodată, 45% cred că pentru angajați contează tot mai mult proiectele cu sens și autonomia în muncă, în timp ce 41% subliniază importanța pachetului de beneficii. Pentru 36%, flexibilitatea programului și posibilitatea de a lucra în regim hibrid reprezintă un factor esențial, iar 30% menționează oportunitățile de dezvoltare în carieră ca element-cheie al retenției.

Pentru 56% dintre respondenți, bugetul dedicat programelor de training și dezvoltare va rămâne neschimbat în 2026, deși anul se anunță plin de provocări. Managerii aleg să nu reducă aceste bugete, conștienți că dezvoltarea oamenilor rămâne esențială chiar și în perioade economice complicate. Doar 23% dintre companii intenționează să le reducă, iar 15% plănuiesc chiar să majoreze investițiile în formarea angajaților.

În ceea ce privește direcțiile prioritare, 60% dintre manageri declară că vor direcționa bugetele către cursuri de digitalizare, date și inteligență artificială, 48% vor investi în programe de management, leadership și coaching, în timp ce 25% plănuiesc activități de team building și dezvoltare de echipă. Totodată, 25% intenționează să aloce fonduri pentru traininguri de vânzări și customer service.

La sondajul EXEC-EDU, realizat în luna octombrie, au răspuns manageri din industrii ca retail, IT, petrol și gaze, educație, FMCG, banking, agribusiness, curierat, transporturi, consultanță.

29% dintre participanți lucrează în companii cu un număr de angajați cuprins între 50 și 250, 21% activează în organizații care depășesc pragul de 1000 de angajați, 17% provin din companii cu 250–1000 de angajați, și tot 17% fac parte din echipe între 10 și 50 de persoane.

În privința structurii capitalului, 46% dintre respondenți lucrează în companii cu capital românesc, 38% în companii cu capital străin, iar restul în firme cu capital mixt.

Raportat la cifra de afaceri, 54% dintre respondenți provin din companii care depășesc 10 milioane de euro anual, 30% activează în organizații cu venituri sub 5 milioane de euro, iar restul în companii cu cifre de afaceri între 5 și 10 milioane de euro.

Sondajul “Cum răspund liderii la complexitate în 2026” a fost lansat în 30 octombrie, în cadrul unui eveniment care a reunit peste 80 de lideri de business.