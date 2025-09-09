Aproape jumătate dintre părinți au ales să cumpere rechizite online pentru noul an școlar

Aproape jumătate dintre părinți (47%) au ales să cumpere rechizite online pentru noul an școlar, iar cheltuielile au crescut față de 2024 până la peste 500 de lei pentru aproape 58% dintre ei, relevă rezultatele unui sondaj realizat de o companie de curierat.

Potrivit datelor procesate de Cargus, valoarea cheltuielilor cu rechizitele a depășit 1.000 de lei pentru aproximativ 22% dintre respondenți, în timp ce peste 49% dintre părinți au fost nevoiți să-și majoreze bugetul pentru noul an școlar, pe fondul creșterilor de prețuri și a majorării TVA. Astfel, 23% dintre aceștia au alocat un buget mai mare cu peste 20%, comparativ cu anul anterior.

Aproape 60% dintre români au avut ca și criteriu principal, în achiziția rechizitelor, rezistența și fiabilitatea produselor și doar 33,4% s-au ghidat exclusiv după preț.

Rechizitele școlare au dominat detașat lista cumpărăturilor din acest an (88,9%), urmate de haine și încălțăminte (79,2%) și de ghiozdane și genți (48,6%). În schimb, produsele electronice, precum laptopuri, tablete sau imprimante, au fost achiziționate de doar 6,6% dintre respondenții la sondaj.

‘Pentru cumpărăturile online, părinții au pus accent pe rapiditate și flexibilitate. Deși au început achizițiile din timp, cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea școlii (57,41%) sau chiar cu mai mult de o lună (22%), peste un sfert dintre cei care au comandat online s-au așteptat la livrare în 1 – 2 zile, iar 52,3% au fost dispuși să aștepte comenzile până la 4 zile, mai arată sondajul realizat de Cargus. Peste 68% au plasat cel puțin două comenzi online pentru necesarul copiilor, iar pentru livrare, aproximativ jumătate dintre ei au ales ridicarea din puncte de proximitate, în timp ce 38,2% au preferat livrarea la domiciliu’, se arată în concluziile cercetării.

La începutul acestui an școlar, părinții au semnalat două mari surse de anxietate: cumpărăturile făcute pe ultima sută de metri, menționate de aproape 30% dintre respondenți, respectiv riscul grevelor cadrelor didactice, care a reprezentat o preocupare pentru aproximativ 24% dintre aceștia.

Sondajul Cargus a fost realizat în intervalul august – septembrie 2025, pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 876 de respondenți din mediul urban.

