Opt din zece români sunt mai atenți la preț când fac cumpărături online

Potrivit cercetării, 58,2% dintre români se așteaptă la creșterea cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare ale gospodăriei, semn că presiunea asupra bugetelor este resimțită tot mai puternic într-un context economic perceput ca fiind instabil.

Tinerii din Generația Z resimt cel mai mult creșterea costurilor, peste 82% dintre respondenții cu vârsta sub 30 de ani așteptându-se la o majorare a cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare, comparativ cu o medie de aproximativ 60% dintre Millennials și Gen X, respectiv aproape jumătate dintre Baby Boomers.

Drept urmare, românii își schimbă comportamentele financiare și de cumpărare. Astfel, peste 71% dintre respondenți spun că au devenit mai prudenți cu cheltuielile pentru cumpărături online decât în 2025, aproape 78% sunt mai atenți la preț, iar mulți caută strategii care să-i ajute să-și optimizeze cheltuielile.

Dintre respondenți, 49,9% afirmă că vor cumpăra mai des produse aflate la promoție, iar 40,6% spun că vor cumpăra mai rar și mai calculat. În același timp, aproximativ 25% declară că vor încerca să controleze mai bine cumpărăturile impulsive, iar 17,2% spun că vor amâna achizițiile mari.

Peste 54% dintre cei chestionați vor reduce în acest an cheltuielile cu produsele de tehnologie și electrocasnice, iar aproape 39% vor aloca mai puțini bani pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Reduceri de bugete sunt estimate și pentru categoriile hobby (26,99%), produse de înfrumusețare (24,45%) și abonamentele la servicii de streaming (21,80%). În schimb, anumite categorii devin prioritare. Astfel, 4 din 10 români spun că vor aloca mai mulți bani pentru alimente de bază, iar aproape 40% pentru produse de igienă și sănătate.

‘Datele arată că românii sunt mai preocupați ca niciodată de modul în care își gestionează banii și de cumpărăturile pe care le fac. În perioade de incertitudine, oamenii nu renunță la achiziții online, ci devin mai selectivi și mai calculați în deciziile de cumpărare, dar și mult mai atenți la raportul dintre preț, utilitate și momentul achiziției. În acest context, experiența de cumpărare și livrare trebuie să rămână simplă, flexibilă și predictibilă, oferind oamenilor mai mult control în deciziile de cumpărare online’, a afirmat Belgin Bactali, CEO Cargus, citată în prezentarea sondajului.

Cumpărăturile online continuă să fie o componentă importantă a consumului, însă pentru mulți români acestea reprezintă încă o pondere limitată din totalul achizițiilor. Aproape jumătate dintre respondenții sondajului Cargus spun că sub 25% din cumpărăturile lor vor fi realizate online în 2026, proporția fiind mai ridicată în rândul Baby Boomers (63,6%) și Gen X (49,6%), care folosesc mai rar canalele de cumpărare online comparativ cu alte categorii de vârstă. În schimb, aproximativ un sfert dintre români estimează că între 25% și 50% din achiziții vor fi făcute online, tendință mai vizibilă în rândul generațiilor mai tinere.

Marketplace-urile continuă să domine preferințele consumatorilor români, fiind indicate de 61% dintre respondenți, în special de Millennials și Gen Z. În același timp, aproape 30% dintre români spun că folosesc platforme internaționale, iar aproximativ un sfert cumpără de pe platforme care reunesc mai multe branduri.

Mulți consumatori rămân fideli magazinelor online pe care le cunosc. Aproape jumătate dintre respondenți (46,4%) spun că achiziționează preponderent de la aceleași magazine online, 13,8% cumpără aproape exclusiv de la aceleași platforme, în timp ce 30,9% își împart cumpărăturile între mai multe magazine.

Cele mai apreciate beneficii oferite de comercianți în 2026 sunt reducerile pentru cumpărături viitoare (55,2%), ofertele speciale pentru clienți fideli (51,2%), cashback-ul sau punctele utilizabile la achiziții ulterioare (39%), dar și livrarea sau returul gratuit (36,4%).

Costul livrării rămâne un factor important în decizia de cumpărare online. Atunci când există un prag minim pentru livrare gratuită, 22,6% dintre respondenți spun că adaugă produse pe care le vor folosi ulterior pentru a ajunge la prag, iar 20,5% preferă să amâne comanda până când adună suficiente produse pentru a beneficia de livrare gratuită. În același timp, 15,1% recunosc că adaugă produse suplimentare chiar dacă nu aveau inițial nevoie de ele, doar pentru a evita costul livrării.

În ciuda acestor ajustări, experiența cumpărăturilor online este asociată în principal cu două emoții dominante: confortul (36,8%) și prudența (36,6%), ceea ce indică faptul că online-ul rămâne o opțiune comodă, dar deciziile de cumpărare sunt tot mai atent analizate.

Sondajul Cargus a fost realizat în perioada 12-27 februarie 2026, pe un eșantion de 1.013 respondenți cu vârsta de peste 18 ani, preponderent din mediul urban, utilizând metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) prin platforma iVox Research. Categoriile de vârstă analizate în studiu se referă la Gen Z (18-29 ani), Mileniali (30-45 ani), Gen X (46-61 ani) și Baby Boomers (62-80 ani).

Cu peste 30 de ani de experiență, Cargus este prima companie de curierat de pe piața românească. În prezent, compania are peste 2.600 de angajați și colaboratori, oferind o gamă largă de servicii de curierat: livrare la domiciliu și servicii out-of-home, prin intermediul rețelei naționale SHIP & GO, care permite clienților să ridice sau să trimită colete, din peste 2.100 de locații în toată țara, puncte partenere sau lockere.

Cargus deține cinci centre naționale de sortare, două depozite gateway și 36 de depozite în toată țara. În plus, Cargus operează un hub transfrontalier în Polonia, pentru servicii de curierat internațional.

De la începutul anului 2019, Cargus face parte din Mid Europa Partners Investment Fund.