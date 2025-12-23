Aproape jumătate dintre români spun că vor cheltui mai puțin în perioada Sărbătorilor de iarnă

Aproape jumătate dintre români estimează că vor cheltui mult mai puțin sau mai puțin în perioada Sărbătorilor de iarnă, comparativ cu anul trecut, și 18% spun că vor cheltui mai mult sau mult mai mult, conform unui sondaj realizat de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde.

Astfel, 25% spun că vor cheltui mult mai puțin (22% din mediul urban și 31% din mediul rural), 24% că vor cheltui mai puțin (20% din mediul urban și 31% din mediul rural), 27% că vor cheltui la fel (26% din mediul urban și 27% din rural), 16% afirmă că vor cheltui mai mult (24% din mediul urban și 7% din rural) și 2% mult mai mult (4% din mediul urban și 2% din rural).

Strict pentru Crăciun, 22% dintre respondenți au spus că vor cheltui mai mult (40% din mediul urban și 27% din rural), 23% că vor cheltui la fel (21% din urban și 22% din rural) și 46% că vor cheltui mai puțin (30% din mediul urban și 47% din rural).

Pentru 43% dintre participanții la sondaj veniturile în 2025 au fost mai mici comparativ cu 2024 (47% din mediul urban și 33% din mediul rural), pentru 33% au fost la fel (21% din mediul urban și 29% din rural), iar 30% au avut venituri mai mari (30% din urban și 37% din rural).

Întrebați unde petrec de obicei Revelionul, 56% au răspuns că acasă (56% din mediul urban și 61% din rural), 7% la părinți/bunici/familie (6% din mediul urban și 10% din mediul rural), 15% la prieteni acasă (16% din mediul urban și 11% rural), 14% la hotel/pensiune/etc în altă localitate față de cea în care locuiesc (14% din mediul urban și 13% din rural) și 4% la hotel/restaurant/bar/club în localitatea în care locuiesc (5% din urban și 3% din rural).

Răspunsurile sunt aproape similare în ceea ce privește locul unde vor petrece anul acesta Revelionul, respectiv: 59% acasă (55% respondenți din mediul urban și 60% din rural), 8% la părinți/bunici/familie (6% din urban și 9% din rural), 13% la prieteni acasă (15% din mediul urban și 12% din rural), 11% la hotel/pensiune etc în altă localitate decât în cea în care locuiesc (13% din urban și 9% din rural) și 6% la hotel/restaurant/bar/club etc în localitatea în care locuiesc (8% din mediul urban și 3% din rural).

În ceea ce privește Crăciunul, cei mai mulți dintre participanții la sondaj (82%) au răspuns că îl vor petrece acasă (80% din mediul urban și 82% din mediul rural), 8% la prieteni/familie (8% atât în mediul urban cât și în cel rural), 7% că vor pleca în altă localitate (8% din mediul urban și 5% din mediul rural) și 2% că vor pleca în străinătate (3% din mediul urban și 1% din rural).

Pe de altă parte, întrebați dacă consideră că familia lor, strict din punct de vedere financiar, trăiește mai bine, la fel sau mai prost decât în exact aceeași perioadă de anul trecut, 27% au răspuns că mult mai prost (33% din mediul urban și 11% din mediul rural), 28% mai prost (21% din mediul urban și 37% din mediul rural), 36% la fel (32% din mediul urban și 32% din mediul rural), 7% mai bine (9% din mediul urban și 5% din mediul rural) și 1% mult mai bine (toți din mediul urban).

Din punct de vedere al perspectivei pentru anul 2026 legate de situația financiară, 31% consideră că familia lor va trăi mult mai prost (37% din mediul urban și 14% din mediul rural), 28% mai prost (21% din mediul urban și 41% din rural), 27% la fel (25% din mediul urban și 33% din rural), 10% mai bine (12% din urban și 7% din rural) și 1% mult mai bine (2% din urban și 1% din rural).

Sondajul privind Sărbătorile de iarnă – comportament și așteptări a fost realizat telefonic în perioada 18 – 22 decembrie 2025, pe un eșantion de 900 de subiecți. Marja de eroare este de plus/minus 3,3%, la un nivel de încredere de 95%.