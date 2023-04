Arepas Colombianas, dovada că street food e uneori sinonim cu sănătos

Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că în România se mănâncă bine. Sunt tot mai multe locurile unde abia mai găsești o masă liberă la prânz sau seara și am ajuns în punctul în care ne-am dori să încercăm în fiecare zi ceva nou și, de ce nu, sănătos. Calculat din fire, Ștefan Andreescu a pus toate variabilele de mai sus într-o ecuație și, după ce a adăugat numeroase ore de cercetare de piață, a creat Arepas Colombianas, singurul food truck din România cu produse 100% fără gluten.

Ștefan recunoaște că nu e ca majoritatea celor care au decis să facă un business din pasiunea lor, dar spune că s-a pregătit îndelung pentru a face pasul spre antreprenoriat.

“După mulți ani în care am activat în industria ospitalității și am furat meserie de la oameni care știau ce fac, în 2017, când am simțit că sunt pregătit și am sesizat o nevoie în piață, am acționat”, dezvăluie tânărul antreprenor.

Ideea lansării unui food truck a apărut prima, dar nu era sigur spre ce produs să se îndrepte, așa că a decis să cerceteze piețele în care conceptul de street food avea deja vechime.

“În 2015-2016 au apărut în România primele food truck-uri și produsele-ancoră. Am simțit că domeniul se va dezvolta rapid, însă am vrut să vin cu un produs care nu se găsea la noi și așa am găsit arepas. Pe lângă unicitate, e și sănătos”, spune Ștefan.

Povestea Arepas Colombianas a început în 2017 cu un singur food truck cu care Ștefan mergea la evenimente.

“Am studiat enorm, de la piață, la soluții tehnice, linii de lucru și tot ce e nevoie pentru a putea funcționa. Am cumpărat rulota goală, am făcut singur design-ul truck-ului și funcționează perfect și acum. Socoteala de acasă s-a potrivit perfect cu cea din târg”, povestește mândru Ștefan Andreescu.

Pandemia i-a afectat business-ul așa cum a afectat tot sectorul, dar a reușit să-i supraviețuiască cu ajutorul granturilor guvernamentale și acum afacerea sa a revenit pe un trend ascendent, mărturisește antreprenorul.

“În 2019 eram în plină creștere, ajunsesem la o cifră de afaceri de 430.000 de lei. A venit pandemia, am scăzut la 300.000 de lei în 2020, am crescut la 400.000 de lei în 2021, iar anul trecut l-am încheiat cu 1,2 milioane de lei și lucrurile arată promițător și în 2023”, spune Ștefan.

În 2022, când piața adoptase deja produsul, antreprenorul a decis că e momentul să investească într-un nou foodtruck, pe care a început să-l folosească pe post de locație fixă, păstrând, de asemenea, o unitate mobilă pentru festivaluri și evenimente.

“Deschiderea unei locaţii fixe a venit natural pentru crearea unei continuităţi în business şi dezvoltarea unei legături mai puternice cu clientul.Concertele și festivalurile sunt evenimente de explozie, trebuie să fii pregătit să scoți cât mai multe porții atunci când vine valul. Locația fixă e destinată zonei de delivery, în special în afara sezonului cald. Livrarea se face doar prin intermediul platformelor de delivery şi acoperă toate sectoarele din Capitală”, spune Ștefan.

Povestea Arepas Colombianas nu se încheie însă aici. Tânărul antreprenor are în plan să deschidă alte câteva unități fixe în mai multe zone ale Capitalei, “alimentate” de o bucătărie centrală. De asemenea, dacă se concretizează discuțiile care în acest moment sunt în formă incipientă, business-ul său ar putea deveni o franciză și ar putea deschide locații în mai multe orașe din țară, dezvăluie Ștefan Andreescu.