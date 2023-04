Mon Almi, un colț de Grecie într-o intersecție aglomerată din București

HoReCa este unul dintre domeniile care dă viață unui oraș, cu businessuri care îl fac viu și unde interacțiunea e atât de directă încât e foarte ușor să legi comunități, să-ți iei feedback rapid și să știi clar ce faci bine și unde e loc de schimbare. Mon Almi este un astfel de loc, gândit și pus în practică de Mihaela Bică, care a adus cu ea un colț de Grecie într-o intersecție aglomerată din București, la Piața Muncii. Se întâmplă după un sfert de veac petrecut pe meleaguri elene.

Dacă ar trebui să aleagă, cu siguranță Mihaela nu ar fi personajul principal în propria poveste, pentru că nu-i place atenția. Se fâstâcește, se ascunde de aparatul de fotografiat și vorbește mai mult în șoaptă ca să nu deranjeze. Îi place însă să creeze legături cu oamenii, și asta se vede din comunitatea pe care a format-o în Piața Muncii, în jurul Mon Almi, locul în care oamenii vin pentru o experiență, nu doar pentru preparatele grecești excepționale și cafeaua bună.

Plecată de mică cu familia în Grecia, antreprenoarea și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie alături de cel care i-a fost soț o lungă perioadă de timp, un celebru chef grec. „Mă motiva foarte tare faptul că el era pasionat de bucătărie, am vrut să demonstrez că și eu pot. Vin dintr-o familie de greci machidoni, am fost învățată de mică că trebuie să mă descurc în viață, dar mai ales în bucătărie. Nu mi-a lipsit nimic, dar am fost educată în spiritul muncii, și asta m-a ajutat enorm”, spune proprietara Mon Almi.

După ani de zile în care a lucrat cot la cot cu soțul ei, cei doi s-au despărțit, iar Mihaela a ales să se întoarcă în țară, de care spune că i-a fost mereu dor. Dar nu s-a întors cu mâna goală, ci cu o întreagă paletă de rețete și experiențe dobândite de-a lungul timpului și cu dorința de a le împărtăși. „Când m-am întors în România nu știam ce să fac, așa că am ales să profit de experiența dobândită anterior și am decis să deschid un foodtruck. E practic un business născut din necesitate”, povestește Mihaela, care a investit aproximativ 25.000 de euro în rulotă și utilaje. A pornit la drum singură, s-a lovit de vidul legislativ și de multele drumuri necesare pentru a putea, în final, să facă ce și-a dorit. A reușit să vândă primul produs în urmă cu un an, și succesul a venit natural. Acum mulți oameni în drumurile matinale spre metrou fac o oprire și pe la Mon Almi, pentru o cafea și un desert autentic grecesc.

„Vânzările m-au suprins, au crescut de la lună la lună. Acum sunt undeva la 200.000 de lei pe an”, povestește proprietara Mon Almi, care dezvăluie și că ea se ocupă de tot ce mișcă pentru ca lucrurile să iasă perfect. „Sunt omul-orchestră. Eu mă ocup de aprovizionare, de relația cu furnizorii, pentru că am nevoie de ingrediente de calitate, de pregătit produsele, de vânzare, de tot”, spune Mihaela Bică. Și-a creat astfel o comunitate pe care o cunoaște și care a ajutat-o să-și ducă businessul la nivelul următor. „Am deja în lucru o a doua locație, într-un cartier din nord. Mai sunt câteva lucruri de pus la punct, pentru că vreau să fie totul perfect, dar cred că în vară vom fi funcționali și acolo”, încheie antreprenoarea.