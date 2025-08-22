Argintul urcă în preferințele investitorilor. Semnale de noi maxime pe piețele globale

Argintul înregistrează o creștere remarcabilă în 2025, poziționându-se ca una dintre cele mai performante mărfuri de pe piețele globale. Cu un preț care se apropie de 38,5 dolari pe uncie, metalul prețios înregistrează deja o creștere impresionantă de 33% de la începutul anului, depășind performanța aurului, arată analiștii XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.

Istoric vorbind, în perioadele fructuoase ale metalelor prețioase, argintul tinde să crească mai repede decât aurul, deoarece deține o piață mai mică și mai volatilă. Dacă raportul dintre aur și argint ar reveni la media sa istorică, argintul ar putea înregistra câștiguri mult mai mari și chiar ar putea atinge noi recorduri în perioada următoare.

Producția insuficientă pune presiune pe prețul argintului

Deficitul cronic de metal fizic pe piața mondială este unul dintre principalii factori care stau la baza creșterilor actuale ale prețului argintului. Potrivit celei mai recente analize a Silver Institute, se preconizează că piața se va confrunta cu un deficit de aproximativ 170 de milioane de uncii în 2025, continuând tendința începută în 2021.

Problema constă în structura unică a producției de argint, care este fundamental diferită de cea a altor metale prețioase. Doar 30% din oferta globală provine din mine în care argintul este produsul principal. Restul de 70% este produs ca efect al exploatării aurului, cuprului, zincului și plumbului. Această structură împiedică oferta de argint să răspundă în mod flexibil la creșterile de preț, deoarece depinde de rentabilitatea altor metale.

Producția mondială de argint extras din mine a scăzut cu peste 7% față de 2016, situându-se în prezent la aproximativ 835 de milioane de uncii pe an. În același timp, reciclarea a crescut cu 24%, până la 195 de milioane de uncii, dar încă nu compensează scăderea producției primare. Experții prevăd că această situație se va agrava, deoarece perspectivele pentru noi proiecte miniere rămân foarte limitate, explică analiștii XTB.

Argintul prinde avânt

Contextul macroeconomic favorizează în continuare creșterea prețului argintului. Așteptările ca Rezerva Federală să reducă dobânzile susțin metalele prețioase, deoarece costul de oportunitate al deținerii lor scade. Inflația din august s-a menținut la 2,7%, sub estimarea de 2,8%, ceea ce a întărit așteptările pentru o scădere a dobânzilor în septembrie și a impulsionat prețul argintului.

În plus, slăbirea dolarului face acest metal mai accesibil pentru investitorii la nivel global. Este de remarcat faptul că ETF-urile își măresc semnificativ deținerile de argint. Deși prețurile sunt încă departe de maximele istorice, valoarea argintului deținut de ETF-uri a atins un nivel record, sugerând că ar putea înregistra o majorare.

Riscurile și provocările cu care se confruntă metalul prețios

În ciuda perspectivelor optimiste, investitorii ar trebui să fie conștienți de potențialele riscuri. Argintul este, în mod natural, foarte volatil, depășind semnificativ alte metale prețioase. Corecțiile bruște ale prețurilor sunt o parte normală din ciclul argintului și pot șterge temporar câștigurile înregistrate în luni de zile.

O eventuală încetinire economică ar putea reduce cererea industrială de argint, însă, în mod tradițional, investițiile au compensat adesea scăderea consumului industrial în astfel de perioade, adaugă XTB. Pe termen lung, inovațiile tehnologice care ar diminua utilizarea argintului în anumite aplicații reprezintă un risc, deși tendința actuală merge în direcția opusă – noile tehnologii stimulează cererea.

Un alt factor de urmărit este evoluția dolarului american: o eventuală schimbare de ton a Rezervei Federale ar putea pune presiune pe prețurile materiilor prime. De asemenea, o creștere a volumului de argint reciclat sau descoperirea unor noi zăcăminte ar putea influența echilibrul dintre cerere și ofertă, însă aceste scenarii sunt mai puțin probabile pe termen scurt și mediu.

În ceea ce privește evoluția pe termen lung, perspectivele pentru argint rămân extrem de atractive, fiind susținute de tendințe structurale precum tranziția energetică, digitalizarea economiei și dezvoltarea noilor tehnologii, care consolidează o bază solidă pentru creșterea cererii. În paralel, restricțiile de aprovizionare, determinate de structura unică a producției, sunt așteptate să se accentueze, creând un dezechilibru tot mai evident între cerere și ofertă.

În acest context, piața argintului se conturează ca un scenariu favorabil unei creșteri semnificative a prețurilor, oferind potențial de randamente spectaculoase pentru investitorii dispuși să gestioneze volatilitatea inerentă.

Așa cum istoria a demonstrat, cele mai bune investiții în argint au fost realizate în momente în care fundamentele pieței erau la fel de solide ca în prezent, mai arată analiștii XTB.