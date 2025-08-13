Arhitectura unei afaceri de succes

Andrei Lefter a transformat un laptop și o viziune în DRS Architects, o companie care a depășit în 2024 pragul de un milion de euro cifră de afaceri. Cu peste 100 de proiecte coordonate în portofoliu, de la malluri emblematice precum Mega Mall și City Park Mall Constanța până la reconversii ale clădirilor istorice din Capitală, el a reușit să găsească strategia câștigătoare: a îmbinat tradiția, tehnologia și „responsabilitatea urbană”.

Andrei Lefter a ales calea antreprenoriatului imediat după finalizarea studiilor, construind pas cu pas, proiect cu proiect. „Am urmat Facultatea de Arhitectură «Ion Mincu» din București, iar după stagiu am intrat direct în business, ca antreprenor, și acolo am rămas de aproape 20 de ani”, spune fondatorul DRS Architects, care a lansat în 2008 biroul. „Nu am avut o finanțare externă, am început practic eu, cu un laptop și un vis”, explică Andrei Lefter, subliniind că fiecare proiect finalizat a reprezentat o investiție în viitorul companiei sale. De altfel, strategia sa s-a bazat pe reinvestirea constantă a profitului și pe o abordare inovatoare. „Ne-am dezvoltat din fuziunea a două entități – una specializată în proiectare arhitecturală și una în vizualizare și tehnologii emergente – și am crescut într-un birou care a gestionat numeroase proiecte de anvergură”, detaliază el. Iar portofoliul impresionant al companiei demonstrează că alegerile au fost cele corecte. „Am coordonat peste 100 de proiecte, în special în segmentele comercial – unde amintim de Mega Mall, extinderea City Park Mall Constanța sau Arena Mall Bacău (în curs de construcție), precum și proiecte de retail – în parteneriat cu CPI, Anchor Group, Primark și Rewe Group -, și rezidențial – funcțiuni noi, reconversii sau intervenții și reabilitări asupra clădirilor istorice”, enumeră antreprenorul. Pentru a face față noilor provocări, în 2014 a apărut și Droid Studio – axat pe realitate virtuală și randări – care a fuzionat mai târziu cu biroul principal, din dorința de a oferi o abordare integrată și multidisciplinară.

Fundația unei pasiuni

Pentru Andrei Lefter, alegerea arhitecturii ca domeniu de activitate a fost ceva cât se poate de firesc. „Am crescut într-o familie de arhitecți fiind la a treia generație – tatăl și unchiul tatălui meu -, iar planșele, machetele și discuțiile despre spațiu, proporții și materiale au făcut parte din cotidianul meu încă din copilărie”, rememorează el. Toată această experiență l-a ajutat enorm. „Am ajuns pe șantier de timpuriu și am fost mereu curios nu doar cum se construiește un loc, ci mai ales de ce se construiește într-un anumit fel”, explică arhitectul. „Cu timpul, am înțeles că arhitectura nu este doar o profesie, ci o formă de a înțelege lumea și de a contribui activ la ea. Îmi place să cred că această înclinație s-a transformat treptat într-o viziune antreprenorială coerentă, într-un birou care pune în centru dialogul dintre creativitate, funcționalitate și responsabilitate urbană”, completează el. Cert este că această filozofie pare să funcționeze. În 2024, DRS Architects a depășit pragul de un milion de euro cifră de afaceri, cu o creștere de peste 35% față de 2023, dublarea echipei și implicarea în proiecte complexe din afara Capitalei: extinderea Arena Mall Bacău, primul hotel internațional din zonă (Mercure), reconversii de spații office, ansambluri rezidențiale și participarea la concursuri de regenerare urbană, precum reconversia platformei Rulmentul Brașov. „A fost un an de maturizare, în care ne-am repoziționat strategic și am început dezvoltarea unei direcții dedicate tehnologiilor emergente – inclusiv AI aplicat în proiectare”, spune Andrei Lefter. Pentru 2025, biroul vizează o cifră de afaceri estimată la 1,2 milioane de euro, cu o marjă brută de profit de 20%. Investițiile planificate se ridică la aproximativ 100.000 de euro, orientate spre eficientizarea proceselor interne, standardizarea fluxurilor de lucru și integrarea de soluții automatizate bazate pe AI. „Continuăm dezvoltarea proiectelor de mari dimensiuni în afara Bucureștiului, acolo unde dinamica investițiilor este vizibil mai ridicată. În paralel, ne implicăm activ în concursuri de arhitectură și în proiecte cu impact comunitar pentru că ne dorim ca arhitectura noastră să contribuie concret la calitatea vieții urbane”, spune Andrei Lefter. Dincolo de cifre, mai ales în businessurile din domeniul arhitecturii, principiile sunt cele cu adevărat importante, este convins antreprenorul. „Nu face compromisuri care te vor urmări în timp. Arhitectura e o profesie în care deciziile lasă urme – în orașe, în echipe, în viața oamenilor care vor locui sau vor lucra în spațiile create. Ce pare o soluție rapidă pe termen scurt poate deveni un punct slab în timp”, își explică el filozofia după care se ghidează în profesie și în afaceri. În ceea ce privește planurile de dezvoltate, viitorul este deja proiectat: Andrei Lefter se pregătește să lanseze un spin-off axat pe tehnologii digitale aplicate în arhitectură, valorificând inteligența artificială și modelarea predictivă.