Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu aproape 25% în august 2025

Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 24,64% în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 700 milioane de lei, de la 561,6 milioane de lei în iulie, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF), consultate de AGERPRES.

Arieratele de peste 90 de zile s-au majorat cu 67,3%, de la 139,5 milioane lei, până la 233,4 milioane lei, iar cele de peste 120 de zile s-au majorat cu 10,8%, de la 245,3 milioane de lei, în iulie 2025, la 272 milioane de lei în august. Arieratele peste 360 de zile au înregistrat un avans de 10,12%, de la 176,8 milioane lei, până la 194,7 milioane lei.

Potrivit sursei citate, în ceea ce privește bugetele locale, arieratele au crescut cu 26,48%, de la 532,4 milioane de lei (în iulie 2025) la 673,4 milioane de lei (în august 2025).

Arieratele de peste 90 de zile s-au majorat cu 72,7%, la 224,5 milioane lei, cele peste 120 de zile au crescut cu 12,1%, la 264,1 milioane lei, iar arieratele mai mari de 360 de zile cu 10,8%, până la 184,8 milioane de lei.

La capitolul ‘Buget de stat și autonome’, arieratele s-au redus de la 29,2 milioane de lei în iulie 2025, la 26,6 milioane de lei în august 2025 (-8,9%).

Arieratele de peste 90 de zile au înregistrat un regres de 6,32%, ajungând la 8,9 milioane lei. Cele de peste 120 de zile s-au redus cu 19,6%, la 7,8 milioane lei, iar cele mai mari de 360 de zile au stagnat la 9,9 milioane lei.