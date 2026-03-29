Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu peste 4%, în februarie 2026

Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 4,06%, în februarie 2026, comparativ cu luna precedentă, până la 734,8 milioane de lei, de la 706,1 milioane de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF), consultate de AGERPRES.

Arieratele de peste 90 de zile s-au redus cu 3,85%, de la 207,9 milioane lei, până la 199,9 milioane lei, iar cele de peste 120 de zile au crescut cu 10,3%, de la 286,3 milioane de lei, în ianuarie 2026, la 315,8 milioane de lei în februarie 2026. Arieratele peste 360 de zile au înregistrat un avans de 3,4%, de la 211,9 milioane lei, până la 219,1 milioane lei.

Potrivit sursei citate, în ceea ce privește bugetele locale, arieratele au crescut cu 4,44%, de la 644,3 milioane de lei (în ianuarie 2026) la 672,9 milioane de lei (în februarie 2026).

Arieratele de peste 90 de zile au scăzut cu 4,58%, la 168,9 milioane lei, cele peste 120 de zile s-au majorat cu 11,21%, la 292,6 milioane lei, iar arieratele mai mari de 360 de zile au urcat cu 3,47%, până la 211,4 milioane de lei.

La capitolul ‘Buget de stat și autonome’, nivelul arieratelor a rămas nemodificat comparativ cu luna anterioară, respectiv 61,8 milioane lei în total, 30,9 milioane lei la 90 de zile, 23,2 milioane lei la 120 de zile și 7,7 milioane lei la 360 de zile.