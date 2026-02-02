Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu peste 30%, în decembrie 2025

Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu 30,21%, în decembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 599,7 milioane de lei, de la 859,3 milioane de lei, în noiembrie, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF).

Arieratele de peste 90 de zile s-au redus cu 55,56%, de la 317,9 milioane lei, până la 141,3 milioane lei, iar cele de peste 120 de zile au scăzut cu 25,5%, de la 327,6 milioane de lei, în noiembrie 2025, la 244,1 milioane de lei în decembrie. Arieratele peste 360 de zile au înregistrat un avans de 0,23%, de la 213,8 milioane lei, până la 214,3 milioane lei.

Potrivit sursei citate, în ceea ce privește bugetele locale, arieratele s-au diminuat cu 28,2%, de la 798,8 milioane de lei (în noiembrie 2025) la 573,6 milioane de lei (în decembrie 2025).

Arieratele de peste 90 de zile au scăzut cu 55,98%, la 131,5 milioane lei, cele peste 120 de zile cu 19,78%, la 238,6 milioane lei, iar arieratele mai mari de 360 de zile s-au majorat cu 0,34%, până la 203,4 milioane de lei.

La capitolul ‘Buget de stat și autonome’, arieratele s-au redus de la 61 milioane de lei, în noiembrie 2025, la 26,6 milioane de lei, în decembrie 2025 (-56,4%).

Arieratele de peste 90 de zile au consemnat un regres de 49,23%, până la 9,9 milioane lei. Cele de peste 120 de zile s-au diminuat cu 81,5%, la 5,6 milioane lei, iar cele mai mari de 360 de zile au scăzut cu 0,9%, la 11,1 milioane lei.