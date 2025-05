Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii lansează a opta ediție a burselor pentru cadrele didactice tinere

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) lansează, de miercuri, cea de-a opta ediție a programului Bursele ANIS pentru susținerea cadrelor didactice tinere care transformă educația prin tehnologie și metode inovatoare de predare.

Potrivit unui comunicat al asociației, fiecare proiect selectat va fi recompensat cu un grant în valoare de 5.000 de euro.

Programul se adresează titularilor de curs, asistenților universitari și doctoranzilor care integrează tehnologii de vârf și abordări pedagogice moderne în cadrul cursurilor și laboratoarelor universitare.

Webinar-ul informativ pentru aplicanți este 26 iunie. Sesiunea online oferă viitorilor participanți ocazia de a interacționa direct cu foști bursieri, membri ai comitetului de evaluare și reprezentanți ANIS. Vor fi abordate toate aspectele relevante privind înscrierea și criteriile de selecție. Formularul de înscriere este disponibil online.

Perioada de aplicare este 1-23 septembrie, iar Gala de premiere și anunțarea câștigătorilor pe 12 noiembrie.

‘Într-o lume în care tehnologia evoluează exponențial, este esențial ca și sistemul educațional să țină pasul – nu doar prin conținut, ci și prin metodele prin care acesta este livrat. Bursele ANIS reprezintă o investiție strategică în formarea unei noi generații de profesioniști, capabili să contribuie activ la transformarea digitală a României. Susținând cadrele didactice tinere care integrează inovația în procesul de predare, contribuim la dezvoltarea unor competențe relevante pentru viitor și încurajăm o cultură academică orientată spre performanță, adaptabilitate și colaborare cu mediul de business’, a declarat Corina Vasile, director executiv ANIS, citată în comunicat.

Candidații pot propune proiecte în următoarele arii (cu posibilitatea actualizării categoriilor până în august): Big Data, Cybersecurity, Inteligență Artificială / Machine Learning, Internet of Things, Cloud Computing, Tech for All – cursuri care utilizează tehnologia în facultăți non-IT.

Participanții trebuie să aibă cel mult 40 de ani, să fie titulari de curs, asistenți universitari sau doctoranzi, să integreze tehnologii noi și metode inovatoare în cursurile sau laboratoarele din anul universitar 2025-2026, să propună cursuri/laboratoare noi sau actualizate semnificativ (50% în 2025 sau 60% în ultimii doi ani).

Proiectele selectate în prima fază de evaluare vor trece printr-o etapă de interviu cu comitetul de evaluare, înainte de gala finală din noiembrie.

De-a lungul celor șapte ediții anterioare, 82 de proiecte din 51 de facultăți (21 de centre universitare) au fost susținute prin granturi în valoare totală de 410.000 de euro. Programul a devenit o platformă strategică de colaborare între mediul academic și industria tech.

Granturile sunt susținute în fiecare an de companiile membre ANIS. Ediția din 2025 este realizată cu sprijinul sponsorilor: Adobe Romania, Bitdefender, Booking Holdings, Cognizant Technology Solutions Romania, DB Global Technology Center, Eviden România, Orange Services, Siemens România, Societe Generale Global Solution Centre, SoftServe România.

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii este asociația reprezentativă a industriei de IT din România. ANIS are peste 150 de companii membre, este un promotor al digitalizării și reprezintă interesele industriei de IT de 25 de ani, fiind un partener de dialog credibil care poate contribui la crearea de politici publice care să faciliteze valorificarea tehnologiei pentru dezvoltarea socio-economică.