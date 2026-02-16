ANIS: Sectorul IT din România contribuie cu 7% la PIB; tehnologia AI, utilizată de doar 5% dintre companii

Sectorul IT contribuie cu peste 7% din Produsul Intern Brut (PIB) al României, însă doar 5% dintre companiile active pe piața națională folosesc Inteligența Artificială (AI), în timp ce mai puțin de o treime dintre adulți au competențe digitale, arată datele Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), într-un comunicat de presă transmis, luni, AGERPRES.

Potrivit organizației, după un deceniu de creștere accelerată, industria IT din România se apropie de un punct de inflexiune, iar fără un salt clar către inovare, productivitate și valoare adăugată, avantajul competitiv construit în ultimii ani riscă să se erodeze.

‘Deși sectorul contribuie cu peste 7% din PIB-ul României, în ansamblul economiei naționale doar 5% dintre companii folosesc Inteligența Artificială, sub 20% utilizează servicii de cloud, iar mai puțin de o treime dintre adulți au competențe digitale avansate. Aceste cifre definesc miza următorului deceniu pentru economia românească și stau la baza ANIS International Summit 2026, de la București’, menționează ANIS.

Asociația de profil anunță organizarea ANIS International Summit 2026, care va avea loc pe data de 12 mai 2026, la București, sub titlul ‘From Scale to Innovation: Romania’s Next Competitive Edge’, urmat de Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT.

Summitul reunește lideri ai industriei IT, decidenți guvernamentali și experți internaționali, într-un format orientat spre conversații pragmatice și decizii care pot fi transpuse în politici publice, investiții și acțiuni concrete.

‘România trebuie să decidă dacă rămâne într-un model economic bazat pe volum și cost sau trece la un model bazat pe inovare. Aceasta este conversația pe care o aduce în prim-plan ANIS International Summit 2026: trecerea de la creștere la inovare, pentru o valoare adăugată mai mare’, a declarat, în comunicat, directoarea executivă ANIS, Corina Vasile.

ANIS International Summit 2026 este construit ca răspuns direct la decalajul dintre potențialul sectorului IT și impactul său real în economie, printr-o agendă coerentă, orientată spre soluții și decizie.

În ceea ce privește Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT, evenimentul aduce în prim-plan rezultatele măsurabile, inițiativele cu impact real și organizațiile care contribuie activ la maturizarea industriei.

Premiile sunt acordate în opt categorii: ESG Program of the Year; Innovation of the Year; Education Program of the Year; Startup of the Year; R&D Project of the Year; Software Project of the Year; Software Product of the Year; Company of the Year.

Înscrierile sunt deschise până pe 15 martie 2026 și se adresează companiilor din întregul ecosistem IT&C, inclusiv celor care nu sunt membre ANIS. Evaluarea va fi realizată de către jurii specializate și va urmări impactul, sustenabilitatea și relevanța rezultatelor, dincolo de dimensiunea sau notorietatea companiilor participante, subliniază organizatorii.

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii este organizația reprezentativă a industriei de IT din România, cu peste 150 de companii-membre.