AstraZeneca semnează un acord de până la 18,5 miliarde de dolari pentru licenţierea unor medicamente anti-obezitate de la compania chineză CSPC

AstraZeneca va licenţia medicamente experimentale pentru obezitate şi afecţiuni asociate greutăţii de la CSPC Pharmaceutical Group, într-un acord cu o valoare totală potenţială de 18,5 miliarde de dolari, potrivit producătorului chinez de medicamente, citat de Reuters.

Acordul prevede o plată iniţială de 1,2 miliarde de dolari către CSPC şi până la 17,3 miliarde de dolari suplimentar dacă sunt atinse mai multe etape de dezvoltare şi vânzări. Este cel mai mare contract de tip out-licensing din istoria CSPC, potrivit analiştilor Macquarie Capital.

AstraZeneca, care a investit deja 15 miliarde de dolari în China într-un anunţ separat făcut joi, îşi extinde prezenţa în piaţa globală a medicamentelor pentru slăbit, dominată în prezent de giganți occidentali. Compania a licenţiat anterior şi un medicament experimental de la firma chineză EccoGene.

Executiva AstraZeneca, Sharon Barr, a declarat că investiţiile în China sunt esenţiale pentru atingerea obiectivului companiei de a lansa 20 de medicamente noi până în 2030.

În baza acordului, CSPC poate primi până la 3,5 miliarde de dolari pentru etape de cercetare şi dezvoltare şi până la 13,8 miliarde de dolari ca plăţi corelate vânzărilor, acoperind accesul la platforma sa şi la opt programe terapeutice. Redevenţele viitoare pe baza vânzărilor nete anuale se vor adăuga acestor sume.

Acţiunile CSPC au scăzut cu aproximativ 12% la Hong Kong după anunţ — după ce urcaseră 26% de la începutul anului — în timp ce acţiunile AstraZeneca la Londra au crescut cu 0,3%.

Portofoliul licenţiat include SYH2082, un produs considerat „pregătit pentru clinică”, precum şi alte trei molecule aflate în stadii preclinice în cadrul programului injectabil pentru controlul greutăţii. SYH2082 este conceput pentru administrare o dată pe lună, facilitând aderenţa pacienţilor la tratament.

AstraZeneca a obţinut o licenţă globală pentru aceste medicamente, cu excepţia Taiwanului, Hong Kongului, Macaoului şi Chinei continentale. Acordul presupune colaborare în dezvoltare, producţie şi comercializare.

Cele două companii vor lucra şi la patru programe suplimentare, folosind platformele CSPC de eliberare prelungită şi tehnologiile AI pentru descoperirea de peptide terapeutice.

„Cu CSPC explorăm mecanisme care pot oferi o tolerabilitate mai bună şi răspunsuri mai durabile — iar asta contează enorm pentru pacienţi”, a spus Barr.