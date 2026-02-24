Au intrat în vigoare noile tarife vamale de 15% anunțate de Trump

Funcționarii vamali americani au anunțat că colectarea tarifelor anulate de Curtea Supremă va înceta începând de marți, la miezul nopții, ora Washingtonului (05:00 GMT), când intră în vigoare noile tarife globale de 15% anunțate de președintele Donald Trump, informează AFP.

Însă, după 150 de zile, guvernul de la Washington va avea nevoie de votul Congresului dacă dorește să mențină permanent aceste tarife.

Trump a anunțat noile tarife vamale globale vinerea trecută, la o conferință de presă la Casa Albă, unde a calificat drept ‘ridicolă’ decizia Curții Supreme care, cu șase voturi la trei, a invalidat tarifele ‘reciproce’ și alte măsuri luate în temeiul Legii privind puterile economice în caz de urgență internațională (IEEPA) din 1977, baza politicii tarifare a republicanilor. Trump a anunțat inițial un tarif de 10%, pe care l-a majorat la 15% a doua zi, ca parte a ‘alternativelor puternice’ pe care susține că le are după decizia Curții Supreme.

Acest nou tarif își propune să înlocuiască tarifele nediscriminatorii existente, precum și pe cele stipulate în diversele acorduri comerciale semnate de la implementarea lor cu majoritatea principalilor parteneri comercial. Cu toate acestea, acesta nu înlocuiește așa-numitele tarife sectoriale, cuprinse între 10% și 50%, pentru o serie de industrii, cum ar fi cuprul, automobilele și cheresteaua, care nu au fost afectate de decizia de vineri a Curții Supreme de a invalida o parte semnificativă a tarifelor impuse de liderul republican. De asemenea, nu se aplică produselor canadiene și mexicane importate în Statele Unite în cadrul Acordului Nord-American de Liber Schimb (USMCA).

Pentru acest nou tarif, președintele SUA a citat o lege din 1974 ca bază legală pentru reechilibrarea comerțului dintre Statele Unite și partenerii săi comerciali atunci când se demonstrează un dezechilibru semnificativ în balanța de plăți, care cuprinde toate mișcările financiare dintre două țări, inclusiv comerțul, fluxurile financiare și investițiile transfrontaliere.

Cu toate acestea, în timp ce deficitul înregistrat de SUA de pe urma schimburilor cu bunuri cu Uniunea Europeană a ajuns la 236 de miliarde de dolari (200 de miliarde de euro) în 2024, conform datelor de la Reprezentantului american pentru Comerț (USTR), deficitul balanței de plăți a fost de doar aproximativ 70 de miliarde de euro (82,5 miliarde de dolari), potrivit Comisiei Europene.

Ordinul executiv privind tarifele de 15% este în vigoare până pe 24 iulie, cu trei luni înainte de alegerile intermediare din noiembrie. Aceste alegeri ar putea permite democraților să recâștige controlul asupra Camerei Reprezentanților.