Autoritatea americană de siguranţă auto investighează mecanismul de deschidere de urgenţă al uşilor la Tesla Model 3

Autoritatea americană pentru siguranţa traficului rutier a deschis o investigaţie privind un posibil defect la sedanurile compacte Tesla Model 3, din cauza îngrijorărilor că sistemele de deschidere de urgenţă a uşilor ar putea să nu fie uşor accesibile sau clar identificabile în situaţii critice, transmite Reuters.

Biroul pentru Investigarea Defectelor din cadrul NHTSA a precizat că analiza vizează aproximativ 179.071 de vehicule din anul de fabricaţie 2022. Investigaţia a fost iniţiată pe 23 decembrie, după primirea unei petiţii care susţine că mecanismul mecanic de deschidere a uşilor este ascuns, neetichetat şi dificil de localizat în caz de urgenţă.

Tesla nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Vehiculele producătorului se bazează în principal pe sisteme electronice de deschidere a uşilor, acţionate prin butoane, în locul mânerelor mecanice tradiţionale. Deşi compania include şi un mecanism manual pentru situaţii de urgenţă sau pene de curent, experţii au atras atenţia de-a lungul timpului că aceste comenzi nu sunt întotdeauna vizibile, etichetate clar sau intuitive, în special pentru pasagerii de pe bancheta din spate.

Ancheta vine într-un context sensibil pentru Tesla. Luna trecută, compania a fost dată în judecată în legătură cu un accident grav produs în Wisconsin, în urma căruia toţi cei cinci ocupanţi ai unui Model S au murit într-un incendiu, reclamanţii susţinând că aceştia ar fi fost blocaţi în interior din cauza unui defect de proiectare a uşilor. De asemenea, Tesla se confruntă cu un proces intentat de familiile a doi studenţi decedaţi într-un accident cu un Cybertruck, produs anul trecut într-o suburbie din San Francisco, unde vehiculul ar fi luat foc iar uşile nu ar fi putut fi deschise.

Autoritatea de reglementare a subliniat că deschiderea unei investigaţii nu înseamnă automat declanşarea unei rechemări în service, dar reprezintă primul pas într-un proces care ar putea duce la măsuri suplimentare dacă se confirmă existenţa unor probleme de siguranţă.

În septembrie, NHTSA a anunţat o evaluare preliminară separată pentru aproximativ 174.290 de vehicule Tesla Model Y, după sesizări privind defectarea mânerelor electronice ale uşilor.