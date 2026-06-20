Autoritățile germane vor să majoreze prețul unui pachet de țigări la peste 11 euro în 2030

Țigările ar putea deveni semnificativ mai scumpe în Germania, conform planurilor Ministerului de Finanțe de a crește treptat acciza pe tutun în următorii ani, informează DPA.

Conform unui proiect de lege consultat vineri de DPA, prețul mediu al unui pachet de 20 de țigări ar putea crește de la aproximativ 8,80 euro în 2027, până la aproximativ 11,40 euro (13 dolari) în 2030.

Componenta de taxe în prețul de vânzare cu amănuntul ar crește de la aproximativ 4,40 euro, până la la 5,75 euro pe pachet. Majorările planificate s-ar aplica și altor produse din tutun.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Finanțe a declarat că propunerea ar ‘viza, de asemenea, protejarea sănătății publice și este în conformitate cu obiectivul de reducere a ratelor de fumători în rândul tinerilor și adulților’. Purtătorul de cuvânt a adăugat că majorarea veniturilor guvernamentale este o parte esențială a eforturilor de consolidare a finanțelor publice.

Ministerul Finanțelor de la Berlin se așteaptă ca măsura să genereze miliarde de euro sub formă de venituri suplimentare. Conform proiectului, veniturile fiscale suplimentare s-ar ridica la aproximativ 756 de milioane de euro în 2027, crescând la 1,6 miliarde de euro în 2028, 2,5 miliarde de euro în 2029 și 3,6 miliarde de euro în 2030.

Țigările rămân relativ ieftine în Germania în comparație cu țările vecine din Europa de Vest. Potrivit Asociației Federale a Industriei Tutunului din Germania, un pachet de 20 de țigări a costat în medie 7,33 de euro în Germania în 2024, comparativ cu 12,07 euro în Franța vecină.