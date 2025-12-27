Avertisment din partea specialiştior în securitate cibernetică: Atacatorii încearcă să profite de activităţile uzuale de sezon, precum livrarea de colete, şi să obţină date personale sau financiare

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, vineri, că perioada aglomerată a sărbătorilor este un prilej exploatat de atacatori, care profită şi încearcă să obţină date sensibile de la persoanele care nu sunt atente.

”Ai primit un mesaj care te informează că un colet nu a fost livrat şi îţi cere să accesezi un link pentru «actualizarea adresei»? Prin astfel de notificări atacatorii încearcă să profite de activităţile uzuale de sezon, precum livrarea de colete, şi să obţină astfel date personale sau financiare, deghizându-se în firme de curierat populare şi folosind pretexte precum «taxe de depozitare» sau «adresă incompletă» pentru a determina potenţiala victimă să dea click pe link-ul din mesajul capcană”, au transmis, vineri, specialiştii DNSC:

Aceştia recomandă utilizatorilor de internet:

Nu accesaţi linkurile primite prin SMS sau e-mail nesolicitat

Verificaţi livrările exclusiv din site-ul sau aplicaţia oficială a curierului

Nu introduceţi date personale sau bancare sub presiunea timpului

Analizaţi cu atenţie formularea mesajului (greşeli, caractere neobişnuite, urgenţă artificială)

Activaţi autentificarea în doi paşi (MFA) pentru conturile online.

”Vigilenţa şi verificarea informaţiilor din surse oficiale rămân esenţiale pentru menţinerea unui spaţiu digital sigur şi de încredere”, a mai transmis DNSC.