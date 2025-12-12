Banca centrală a Rusiei spune că planurile UE de a-i utiliza activele sunt ilegale

Banca Centrală a Rusiei a declarat vineri că planurile Uniunii Europene de a-i utiliza activele sunt ilegale și că își rezervă dreptul de a folosi toate mijloacele disponibile pentru a-și proteja interesele, transmite Reuters.

Într-un comunicat separat, Banca Rusiei a anunțat că dă în judecată instituția financiară Euroclear, cu sediul la Bruxelles – care deține multe dintre activele Băncii Rusiei – la un tribunal din Moscova pentru ceea ce a numit acțiuni dăunătoare, care afectează capacitatea sa de a dispune de fondurile și valorile mobiliare ale sale.

După ce președintele Vladimir Putin și-a trimis armata în Ucraina, în luna februarie 2022, SUA și aliații săi au interzis tranzacțiile cu Banca Centrală a Rusiei și Ministerul de Finanțe din Rusia, blocând în Occident active suverane rusești în valoare sute de miliarde de euro. Aproximativ două treimi din aceste active sunt imobilizate în UE, în principal la depozitarii centrali de valori mobiliare, cum ar fi Euroclear din Belgia.

‘Mecanismele de utilizare directă sau indirectă a activelor Băncii Rusiei, precum și orice alte forme de utilizare neautorizată a activelor Băncii Rusiei, sunt ilegale și contrare dreptului internațional, inclusiv încălcarea principiilor imunității suverane a activelor’, a informat Banca Rusiei.

Instituția a făcut referire la un comunicat de presă al Comisiei Europene, publicat pe 3 decembrie, care a prezentat două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în 2026 și 2027. În cadrul uneia dintre aceste soluții, Comisia ar putea împrumuta numerar de la instituțiile financiare ale UE care dețin active înghețate ale Băncii Rusiei pentru a acorda Ucrainei un împrumut pentru reparații. Oficialii ruși au declarat în repetate rânduri că o astfel de acțiune va fi întâmpinată cu ‘cea mai dură reacție’.

Guvernele Uniunii Europene intenționează să ajungă, vineri, la un acord care să înghețe activele Băncii Rusiei imobilizate în Europa atât timp cât este necesar, înlocuind necesitatea unui vot pentru reînnoirea înghețării la fiecare șase luni, au declarat diplomații UE.

Banca centrală a Rusiei susține că implementarea unor astfel de planuri va fi contestată în ‘instanțele naționale, autoritățile judiciare ale statelor străine și organizațiile internaționale, tribunalele de arbitraj și alte instanțe judiciare internaționale, urmată de punerea în aplicare a deciziilor instanțelor pe teritoriile statelor membre ale ONU’.

Rusia susține că valoarea totală a rezervelor sale de aur și valută este de aproximativ 627 miliarde de dolari, incluzând aici și fondurile înghețate. Valoarea activelor rusești înghețate variază în funcție de prețul obligațiunilor și fluctuațiile cursului de schimb.