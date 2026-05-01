Banca Centrală Europeană menține nemodificate dobânzile, înaintea posibilei majorări din iunie

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut nemodificate ratele dobânzilor, pentru a șaptea ședință consecutivă, la reuniunea de politică monetară de joi, dar a semnalat preocupările sale crescânde privind majorarea inflației, întărind pariurile că vor fi mai multe majorări de dobânzi anul acesta, începând din iunie, transmite Reuters.

‘Consiliul guvernatorilor a decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% și, respectiv, 2,40%’, se arată în comunicatul de presă publicat după a treia reuniune a BCE din acest an.

Datele preliminare publicate joi de Eurostat arată că rata anuală a inflației în zona euro a urcat până la 3% în aprilie, de la 2,6% în martie, și mult peste ținta BCE de 2% pe termen mediu. Această creștere accelerată a prețurilor este o consecință a războiului din Orientul Mijlociu, care a provocat o explozie a prețurilor la petrol și gaze în Europa, în ultimele două luni.

Conform Eurostat prețurile la energie în zona euro au crescut în ritm anual cu 10,9% în aprilie, comparativ cu un avans de 5,1% în martie.

‘Riscurile de creștere a inflației și riscurile de scădere a economiei s-au intensificat. Cu cât mai mult va continua războiul și cu cât mai mult prețurile la energie rămân ridicate, cu atât mai puternic va fi impactul asupra inflației și a economiei’, se arată în comunicatul BCE.

Piețele financiare se așteaptă acum la majorări de dobânzi în iunie și iulie, urmate de cel puțin o decizie similară în toamnă, presupunând că BCE vrea să țină sub control spirala inflaționistă, după ce a fost criticată că a acționat târziu în 2022.

‘Așteptările inflaționiste pe termen mai lung rămân bine ancorate, deși pe termen scurt acestea s-au modificat semnificativ. Consiliul guvernatorilor nu se angajează în prealabil la o anumită evoluție a dobânzii’, precizează instituția de la Frankfurt.

În aprilie, inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, a încetinit la 2,%, de la 2,3% în martie, ceea ce sugerează că efectele secundare nu sunt semnificative iar BCE va trebui să acționeze cu prudență.

Unii analiști avertizează că șocul prețului energiei ar putea șterge 0,5 puncte procentuale din creșterea economiei zonei euro.

‘Experiența inflației este atât de recentă încât firmele vor majora prețurile mai rapid decât în 2022, iar angajații vor căuta să-și asigure salarii mai mari mai curând, ceea ce probabil va accelera evoluția inflației’, a apreciat Lorenzo Codogno de la LC Macro Advisors.

Datele Eurostat arată că Produsul Intern Brut al celor 20 de state din zona euro, dar și cel al UE, a înregistrat un avans de 0,1% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent, după un avans de 0,2% în trimestrul patru 2025, comparativ cu trimestrul precedent.

Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 0,8% în zona euro și cu 1% în UE în primul trimestru din 2026, după un avans de 1,3% în zona euro și unul de 1,4% în UE în trimestrul precedent.