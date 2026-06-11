BCE intervine pentru a frâna creșterea Revolut în Europa

Banca Centrală Europeană (BCE) a intervenit anul trecut pentru a reduce temporar extinderea fintech-ul britanic Revolut în Europa, cerându-i să-și consolideze sistemele interne de control înainte de a merge mai departe cu lansarea de noi produse financiare, a anunțat publicația Financial Times (FT), citată de publicația italiană Il sole 24 ore.

BCE ar fi impus o serie de restricții Revolut, cea mai valoroasă companie de tehnologie financiară din Europa, exprimându-și temerile privind viteza cu care sunt introduse noile servicii și adecvarea proceselor sale interne de evaluare a riscurilor și respectare a reglementărilor.

Măsurile vizează subsidiara bancară europeană, care operează sub o licență obținută în Lituania. În special, BCE a cerut Revolut să suspende lansarea anumitor produse noi în Spațiul Economic European (SEE) până când deficiențele identificate de supervizori sunt rezolvate. De asemenea, instituția cu sediul la Frankfurt ar fi solicitat o revizuire independentă a managementului riscurilor, a respectării reglementărilor și a funcțiilor de control juridic.

Acțiunea reprezintă una dintre cele mai semnificative intervenții ale autorității de reglementare ce vizează una dintre companiile fintech cu cea mai rapidă creștere din ultimii ani. Pe plan global, Revolut are în prezent aproximativ 75 milioane de clienți, iar anul trecut a înregistrat un profit înainte de taxe de aproximativ 1,7 miliarde de lire sterline, consolidându-și poziția în rândul operatorilor financiari digitali de vârf din Europa.

Conform Financial Times, acțiunile BCE reflectă convingerea că expansiunea unei bănci trebuie să meargă mână în mână cu consolidarea guvernanței sale, a managementului riscurilor și a respectării reglementărilor.

Reprezentanții Revolut au dat asigurări că au implementat măsurile cerute și cooperează cu autoritățile de reglementare. Restricțiile ar urma să fie ridicate imediat ce măsurile solicitate de autoritățile de reglementare sunt finalizate.

Compania cu sediul în Londra a precizat recent că intenționează să-și continue planurile de expansiune, având ca obiectiv să ajungă la peste 100 milioane de clienți activi zilnic, în 100 de țări.