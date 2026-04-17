Băncile europene pot rezista șocurilor actuale, spune președintele EBA

Băncile europene sunt suficient de rezistente pentru a absorbi șocurile financiare și geopolitice actuale, dar trebuie să se pregătească pentru incertitudini viitoare, inclusiv riscuri la adresa securității cibernetice din partea inteligenței artificiale, a declarat Francois-Louis Michaud, noul președinte al Autorității Bancare Europene (EBA), transmite Reuters.

Capacitatea băncilor de a absorbi șocuri grave a devenit un subiect de actualitate, în contextul în care piețele financiare sunt supuse la presiuni din cauza războiului SUA și Israelului împotriva Iranului. Banca Centrală Europeană a avertizat luna trecută că piețele subestimează stresul asupra sistemului financiar provenit din riscurile geopolitice, care au devenit principala preocupare pentru băncile centrale.

Banca Centrală Europeană (BCE) a făcut din consolidarea rezistenței băncilor la riscurile geopolitice o prioritate pentru acest an și va efectua teste de stres în rândul cele mai mari bănci.

Francois-Louis Michaud, care a preluat joi frâiele autorității de supraveghere bancară din Europa, a declarat într-o conferință de presă, organizată miercuri, că băncile sunt ‘suficient de reziliente’ pentru a face față riscurilor geopolitice, adăugând că băncile au rezerve mari de capital și lichiditate. Publicarea acestor comentarii a fost supusă unui embargou până joi.

‘De asemenea, știm că ceea ce urmează nu va fi foarte asemănător cu ceea ce am văzut în trecut și trebuie să fim pregătiți pentru asta’, a adăugat Michaud.

O preocupare tot mai mare în materie de supraveghere este securitatea cibernetică, deoarece autoritățile de reglementare bancară se confruntă cu un nou model de inteligență artificială, Mythos de la Anthropic, despre care experții în securitate cibernetică spun că ar putea lansa atacuri cibernetice complexe și ar putea reprezenta o amenințare pentru industria bancară. Autoritățile americane au avut o întâlnire urgentă cu directorii generali ai băncilor săptămâna trecută pe această temă, iar BCE urmează să întrebe băncile despre gradul lor de pregătire pentru acest risc.

Întrebat despre noul model al Anthropic, Michaud a declarat că riscurile și oportunitățile generate de noile tehnologii reprezintă priorități ale autorității de supraveghere.

‘La fiecare ședință a consiliului de administrație pe care o avem, avem o discuție foarte amănunțită despre riscuri și discutăm exact despre acest tip de lucruri: amenințări cibernetice, ceea ce observăm din diferitele părți ale sectorului și așa mai departe. Deci este pe primul plan. Discutăm constant despre asta’, a spus președintele EBA.

Uniunea Europeană încearcă să-și protejeze sectorul financiar de riscurile provenite de dependența sa de furnizori externi de tehnologie.

Francois-Louis Michaud a mai spus că împrumutul privat nu reprezintă o problemă sistemică pentru băncile europene.

Îngrijorările legate de standardele slabe de creditare din sectorul, relativ opac, al creditului privat au zguduit piețele financiare în ultimele șase luni, autoritățile de reglementare fiind îngrijorate de interconexiunile cu finanțele tradiționale, mai bine reglementate.