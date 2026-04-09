Barbu: Ministerul Agriculturii pregătește, începând cu anul 2028, politici de încurajare a integrării producției vegetale cu zootehnia

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pregătește, începând cu anul 2028, politici care vor încuraja integrarea producției vegetale cu zootehnia, sprijinul urmând să fie orientat către fermele care care generează valoare adăugată în România, potrivit ministrului de resort, Florin Barbu.

Acesta a efectuat, miercuri, o vizită de lucru în județul Călărași, unde a discutat cu fermierii despre problemele din sector și a vizitat abatorul de ovine și bovine Maria Trading din localitatea Dragalina, subliniind rolul investițiilor în procesare pentru dezvoltarea agriculturii românești.

‘Ministerul Agriculturii sprijină consistent sectorul zootehnic și pregătește, începând cu anul 2028, politici care vor încuraja integrarea producției vegetale cu zootehnia. Sprijinul va fi orientat către fermele care care generează valoare adăugată în România’, a spus ministrul în cadrul întâlnirii organizate la sediul Consiliului Județean Călărași, împreună cu fermierii.

De asemenea, conform unui comunicat postat pe pagina de Facebook a MADR, Florin Barbu a menționat că propunerile și observațiile fermierilor au fost preluate și vor fi considerate în perspectiva revizuirii cadrului normativ, atât la nivelul Ministerului Agriculturii, cât și în dialogul interinstituțional, în scopul identificării unor posibile soluții pentru dificultățile semnalate de producătorii agricoli din județul Călărași și din întreaga țară.

Potrivit sursei citate, vizita la unitatea de procesare din Dragalina a evidențiat importanța dezvoltării capacităților de procesare în România, astfel încât materia primă obținută de fermierii români să fie valorificată superior, iar valoarea adăugată să rămână în economia națională.

‘Agricultura românească se dezvoltă atunci când deciziile sunt luate pornind de la realitatea din teren. Dialogul direct cu fermierii și susținerea investițiilor în procesare sunt esențiale pentru a construi un sector agroalimentar puternic, capabil să valorifice mai bine producția românească și să păstreze plusvaloarea în țară’, a subliniat ministrul Barbu.